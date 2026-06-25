Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Triệu hồi hơn 110.000 xe Peugeot 3008 và 5008 do không thể mở cửa

Hãng xe Pháp đang phải triệu hồi các mẫu xe Peugeot 3008 và 5008 trên toàn cầu do tay nắm cửa bên trong có thể không hoạt động.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Peugeot 5008 tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Cổng An toàn thuộc Ủy ban châu Âu (KBA), Peugeot đang triển khai đợt triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe do tay nắm cửa bên trong có thể bị vô hiệu hóa khi chìa khóa đang trong chế độ vận hành động cơ, điều này có thể ngăn người lái và hành khách ra ngoài, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu có tai nạn xảy ra.

Tổng cộng, Peugeot sẽ phải triệu hồi 110.065 ôtô trên toàn cầu, tất cả được sản xuất từ ngày 9/10/2023 đến 9/7/2025 tại nhà máy ở Pháp, gồm các mẫu xe: 308, 408, 3008 và 5008.

2-9910.jpg
Triệu hồi hơn 110.000 xe Peugeot 3008 và 5008 do không thể mở cửa.

Trước đó, vào tháng 11/2025, cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) cũng đã yêu cầu Peugeot phải triệu hồi gần 9.500 xe 3008 và 5008 do tựa đầu có thể không giữ được vị trí điều chỉnh, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi bên trong xe.

Vào tháng 10/2025, hãng xe Pháp cũng đã phải triệu hồi gần 74.000 xe trên toàn cầu do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu có thể gây hỏa hoạn, ảnh hưởng đến các mẫu ôtô cụ thể là: 308, 408, 3008 và 5008.

#Peugeot 3008 và 5008 dính lỗi #triệu hồi Peugeot 3008 và 5008 #Peugeot 3008 và 5008 lỗi cửa mở #Peugeot 3008 và 5008 tại việt Nam #Peugeot 3008 và 5008 lỗi tay nắm cửa #giá xe Peugeot 3008 và 5008 2025

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Peugeot 3008 và 5008 2026 tại Việt Nam, từ 1,279 tỷ đồng

THACO vừa chính thức giới thiệu Peugeot 3008 và 5008 2026 tới khách hàng Việt Nam. Cả hai mẫu xe đều có 2 phiên bản là GT và Premium cùng giá bán tăng mạnh.

3.jpg
Thaco Auto vừa chính thức ra mắt bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 2026 thế hệ mới tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai mẫu SUV thế hệ mới được lắp ráp và phân phối tại thị trường trong nước, đồng thời Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ASEAN đón nhận bộ đôi sản phẩm này.
5.jpg
Peugeot 3008 thế hệ mới
﻿Ở thế hệ mới cho năm 2026, Peugeot 3008 thay đổi đáng kể về thiết kế với phong cách SUV coupe. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, cụm đèn Pixel LED cùng dải đèn định vị mô phỏng "móng vuốt sư tử" đặc trưng. Mẫu SUV cỡ C này sở hữu bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi khoang nội thất được phát triển xoay quanh hệ thống Peugeot Panoramic i-Cockpit thế hệ mới.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Peugeot 3008 và 5008 đời mới "nhá hàng" tại Việt Nam, chờ ra mắt

Bộ đôi SUV Peugeot 3008 và 5008 đời mới được xác nhận ra mắt Việt Nam ngày 23/5, hứa hẹn mang đến diện mạo khác biệt cùng nhiều nâng cấp công nghệ.

Vieo: Giới thiệu Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Thị trường xe SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón thêm hai mẫu xe đáng chú ý khi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được xác nhận sẽ trình làng vào ngày 23/5. Thông tin này được Peugeot Việt Nam hé lộ thông qua một video ngắn đăng tải trên kênh fanpage chính thức của hãng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Peugeot 408 2026 ra mắt - bổ sung tùy chọn hybrid, PHEV và EV

Peugeot vừa ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 tại châu Âu. Phiên bản 2026 đánh dấu những thay đổi toàn diện về thiết kế lẫn truyền động.

1-8618.jpg
Peugeot chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 thế hệ thứ ba tại châu Âu. Mẫu crossover fastback này được ra mắt lần đầu vào giữa năm 2022 như một sự chuyển mình từ kiểu dáng sedan truyền thống sang thiết kế hiện đại, thể thao hơn.
2-2858.jpg
Phiên bản facelift 2026 đánh dấu những thay đổi toàn diện cả về thiết kế lẫn hệ truyền động, đồng thời giới thiệu thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn với phạm vi hoạt động 456 km. Về thiết kế, Peugeot 408 2026 sở hữu phần đầu xe mới với cụm đèn pha, dải đèn ban ngày và lưới tản nhiệt được tái thiết kế.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới