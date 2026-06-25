Hãng xe Pháp đang phải triệu hồi các mẫu xe Peugeot 3008 và 5008 trên toàn cầu do tay nắm cửa bên trong có thể không hoạt động.

Video: Đánh giá Peugeot 5008 tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Cổng An toàn thuộc Ủy ban châu Âu (KBA), Peugeot đang triển khai đợt triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe do tay nắm cửa bên trong có thể bị vô hiệu hóa khi chìa khóa đang trong chế độ vận hành động cơ, điều này có thể ngăn người lái và hành khách ra ngoài, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu có tai nạn xảy ra.

Tổng cộng, Peugeot sẽ phải triệu hồi 110.065 ôtô trên toàn cầu, tất cả được sản xuất từ ngày 9/10/2023 đến 9/7/2025 tại nhà máy ở Pháp, gồm các mẫu xe: 308, 408, 3008 và 5008.

Triệu hồi hơn 110.000 xe Peugeot 3008 và 5008 do không thể mở cửa.

Trước đó, vào tháng 11/2025, cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) cũng đã yêu cầu Peugeot phải triệu hồi gần 9.500 xe 3008 và 5008 do tựa đầu có thể không giữ được vị trí điều chỉnh, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi bên trong xe.

Vào tháng 10/2025, hãng xe Pháp cũng đã phải triệu hồi gần 74.000 xe trên toàn cầu do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu có thể gây hỏa hoạn, ảnh hưởng đến các mẫu ôtô cụ thể là: 308, 408, 3008 và 5008.

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