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Xã hội

PC08 TP HCM dừng tiếp nhận cấp, đổi GPLX tại 4 điểm

Từ 5 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp; cấp đổi; cấp lại GPLX, PC08 chỉ còn 1 điểm duy nhất. Tuy nhiên sự thay đổi này đem lại tiện lợi cho người dân.

Đăng Lê

Thông trên nói trên vừa được lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP HCM) cho biết và chính thức có hiệu lực từ ngày 30/8. Theo đó kể từ thời gian nói trên, PC08 sẽ tạm dừng 4 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) và tiến hành thay đổi các điểm tiếp nhận trên toàn địa bàn TP HCM theo hướng tiện lợi, gần với người dân hơn.

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Một trong những điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp đổi và sát hạch lái xe của PC08 đông đúc người dân.

Các điểm từng quen thuộc với người dân TP HCM từ trước đến nay về tiếp nhận hồ sơ cấp; cấp đổi; cấp lại GPLX cơ giới đường bộ là: Điểm số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ); điểm số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ); điểm số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Chánh Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ) và điểm số 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa (tỉnh BR-VT cũ) sẽ chính thức dừng tiếp nhận.

“Từ 30/8, PC08 chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp; cấp đổi; cấp lại GPLX cơ giới đường bộ tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại địa chỉ số 252 đường Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc (quận 3 cũ)”, chỉ huy Đội Sát hạch, cấp GPLX thông tin.

Tuy nhiên theo lãnh đạo PC08, 4 địa điểm dừng tiếp nhận hồ sơ nói trên đều có trụ sở Công an phường đang thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX và hồ sơ đăng ký kiểm tra kiến thức về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm GPLX. Do đó, người dân nên đến trụ sở Công an phường để thực hiện thủ tục.

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PC08 TP HCM dừng tiếp nhận cấp, đổi GPLX tại 4 điểm và tất cả đều thực hiện tại Công an phường, xã trên toàn địa bàn TP HCM.

Cụ thể, người dân thường đến điểm số 111 đường Tân Sơn Nhì có thể chuyển sang Công an phường Tân Sơn Nhì tại số 89A Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì. Với điểm số 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ, người dân có thể đến Công an phường Trung Mỹ Tây tại số 289 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Người dân ở khu vực điểm số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài có thể đến Công an phường Chánh Hiệp tại số 25, KP Tường Bình 3, phường Chánh Hiệp; Trong khi đó, người dân thường làm thủ tục tại số 189 đường Bạch Đằng có thể đến Công an phường Bà Rịa, số 163 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa.

PC08 lưu ý hiện việc cấp đổi, cấp lại GPLX và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ để phục hồi điểm GPLX không phân biệt địa giới hành chính. Vì vậy, người dân không bắt buộc phải đến Công an phường, xã nơi mình cư trú. Người dân có thể lựa chọn bất kỳ điểm tiếp nhận hồ sơ của công an phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP HCM để làm thủ tục, thuận tiện cho việc đi lại.

Hiện 168 công an phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP HCM có điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX. Riêng một số thủ tục vẫn phải thực hiện tại số 252 đường Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc. Cụ thể, người dân có nhu cầu cấp GPLX quốc tế hoặc nộp hồ sơ đăng ký sát hạch lại đối với GPLX quá hạn từ 30 ngày trở lên phải đến địa điểm này để được hướng dẫn, thực hiện.

Video CSGT Đội Rạch Chiếc (PC08, Công an TP HCM) hướng dẫn lộ trình lưu thông dịp nghĩ lễ 2/9 ở cửa ngõ phía Đông TP HCM.
#CSGT #GPLX

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