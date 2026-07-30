Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Pakistan, sát hại 11 sĩ quan

Các tay súng phiến quân đã tấn công một đồn cảnh sát ở Pakistan, khiến 11 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, nhóm phiến quân đã tấn công một đồn cảnh sát ở Hangu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, hôm 29/7.

Theo cảnh sát, các tay súng đã tấn công đồn cảnh sát bằng vũ khí hạng nặng. Lực lượng tiếp viện được điều đến hiện trường đã bị phục kích trên đường đi, một xe bọc thép chở quân bị hư hại trước khi các sĩ quan phản công.

appakistan.png
Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát được đưa đến bệnh viện ở Bannu, tây bắc Pakistan, ngày 15/7/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

"Cuộc tấn công đã khiến 11 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát Pakistan cũng đã tiêu diệt 15 kẻ tấn công", quan chức cảnh sát địa phương Irfan Khan thông tin.

Theo một tuyên bố của cảnh sát tỉnh, trong số những người thiệt mạng có Diyar Khan, một sĩ quan cảnh sát cấp cao, người đã dẫn đầu lực lượng tăng viện đến hiện trường. Ngoài ra, hơn 20 sĩ quan cảnh sát khác cũng bị thương trong cuộc giao tranh.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng hoài nghi đổ dồn vào TTP bởi nhóm này đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan trong khu vực những tháng gần đây.

Vài giờ trước khi vụ tấn công xảy ra, quân đội Pakistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã loại bỏ 32 tay súng phiến quân trong các chiến dịch dựa trên thông tin tình báo được thực hiện trong 24 giờ qua ở khu vực Tây Bắc và Tây Nam Pakistan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe trước đây ở Pakistan

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Pakistan #Pakistan #phiến quân #sĩ quan cảnh sát thiệt mạng #đồn cảnh sát Pakistan bị tấn công

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Phiến quân phục kích đoàn xe quân sự Mali, sát hại nhiều binh sĩ

Nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.

AP đưa tin, quân đội Mali xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm 18/7, cho biết trong một thông cáo rằng các nhóm vũ trang đã phục kích đoàn xe của binh sĩ Mali ở một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Gao phía bắc.

Đây là vụ tấn công mới nhất do các nhóm phiến quân tiến hành nhằm vào lực lượng an ninh Mali trong những tháng gần đây, khi những nhóm này cạnh tranh ảnh hưởng và kiểm soát lãnh thổ tại khu vực Sahel.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Phiến quân tấn công lực lượng an ninh ở Pakistan, hơn 20 người thương vong

Nhóm phiến quân tấn công một đồn cảnh sát và đoàn xe an ninh tại Pakistan, khiến ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

AP đưa tin, ngày 15/7, các phần tử vũ trang đã phục kích một đoàn xe an ninh và chỉ vài giờ sau, một kẻ đánh bom liều chết lao xe chứa chất nổ vào đồn cảnh sát ở tây bắc Pakistan. Giới chức cho biết, ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong hai vụ tấn công liên tiếp, cho thấy bạo lực đang gia tăng tại khu vực giáp biên giới với Afghanistan.

"Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại huyện Upper Dir, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khi các phần tử vũ trang phục kích một đoàn xe an ninh, khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 15 người khác bị thương", ông Ibrahim Khan, một quan chức cảnh sát địa phương, thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Pakistan tấn công dọc biên giới với Afghanistan, loại bỏ 29 tay súng

Lực lượng an ninh Pakistan đã tiến hành một chiến dịch trên bộ dọc biên giới với Afghanistan, loại bỏ 29 tay súng vũ trang.

AP đưa tin, lực lượng an ninh Pakistan ngày 28/6 đã tiến hành một chiến dịch trên bộ ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan, tiếp theo là cuộc tấn công có kế hoạch nhằm vào nơi ẩn náu của nhóm phiến quân, qua đó tiêu diệt 29 tay súng vũ trang.

Trong một bài đăng trên mạng X, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho hay chiến dịch nhằm đáp trả nhiều vụ tấn công trước đó do nhóm phiến quân tiến hành trên khắp nước này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới