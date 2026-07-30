[GALLERY] "Soi" dàn xe 250 chiếc Cadillac Escalade mới phục vụ Mật vụ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).