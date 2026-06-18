Hơn 1.000 người thiệt mạng ở Gaza trong thời gian ngừng bắn Israel - Hamas

Cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza đã khiến 1.005 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được vào tháng 10/2025.

AP dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza ngày 17/6 cho biết, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas được ký kết vào tháng 10/2025 đến nay, các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza đã khiến 1.005 người Palestine thiệt mạng.

Các vụ tấn công tại Gaza gần như diễn ra hàng ngày, cùng với những vụ pháo kích dọc theo đường ranh giới phân chia dải đất này thành các khu vực do Israel và Palestine kiểm soát.

Mọi người tập trung trong lễ tang của người thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel ở thành phố Gaza ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Cũng trong ngày 17/6, một cuộc tấn công của Israel đã khiến 2 người Palestine thiệt mạng và 9 người khác bị thương ở Khan Younis, phía nam Gaza, theo các quan chức y tế tại Bệnh viện Nasser.

Một số gia đình nói rằng cuộc tấn công nhắm vào một nhóm người gần bãi biển trong khu lều trại rộng lớn Muwasi, nơi hàng trăm nghìn người Palestine tị nạn sinh sống.

Trong một tuyên bố riêng biệt hôm 17/6, quân đội Israel cho biết họ loại bỏ đã hai thành viên của Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine trong các cuộc tấn công cuối tuần qua.

Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza, đồng thời mở rộng phạm vi lãnh thổ kiểm soát bên trong Dải Gaza. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, số người tử vong trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza đã vượt quá 73.000 người kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10/2023.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel và Hezbollah mở rộng giao tranh trước đó

Nguồn video: VTV

​

​