[GALLERY] Xiaomi EREV Skynomad lộ diện, chạy 370 km "không uống 1 giọt xăng"

Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn 1 giọt xăng, dự kiến ra mắt vào hôm nay vào 30/7.