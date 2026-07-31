Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Nổ mỏ than ở Pakistan, hơn 30 người tử vong

Một vụ nổ xảy ra bên trong mỏ than ở Pakistan đã khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng và 10 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ, dường như là do sự tích tụ khí metan, xảy ra ở ngoại ô Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, Pakistan, vào ngày 30/7.

"Thi thể của 7 người đã được tìm thấy vài giờ sau vụ nổ và lực lượng cứu hộ sau đó tìm thấy thêm 25 thi thể", các quan chức và cơ quan quản lý thảm họa tỉnh cho biết trong một tuyên bố.

ap26211629133825.jpg
Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận những người thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than ở ngoại ô Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, phía tây nam Pakistan, ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/Fazal Tawab.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và đưa những người thợ mỏ còn mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Ông Ghani Baloch, một quan chức chính phủ, khẳng định rằng hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy tất cả thợ mỏ bị mắc kẹt, không loại trừ khả năng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

"Cơ hội tìm thấy người sống sót giảm đi đáng kể sau vụ nổ, và lực lượng cứu hộ cũng đang tiến hành công tác cứu hộ bên trong mỏ một cách thận trọng”, ông Baloch nói thêm.

Người đứng đầu Cơ quan Mỏ và Khoáng sản Baluchistan, Shoaib Nosherwani, cho hay các đội cứu hộ đang làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Ông Nosherwani cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân. Chính quyền tỉnh sẽ bồi thường 500.000 rupee Pakistan cho gia đình mỗi thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ.

Ông cho biết thêm các nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ nổ và sẽ xem xét lại các biện pháp an toàn trong khai thác mỏ.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn Lao động Mỏ Pakistan kêu gọi Chính phủ thực thi nghiêm ngặt các quy định an toàn và có hành động mạnh tay đối với các công ty vi phạm luật an toàn mỏ.

>>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy điện trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
#Nổ mỏ than ở Pakistan #nổ mỏ than #Pakistan #thương vong trong vụ nổ mỏ than #vụ nổ ở Pakistan #thợ mỏ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ nổ tại mỏ than ở Trung Quốc

Tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, tối 22/5 đã khiến 90 người thiệt mạng.

Ngoài ra, vẫn còn 9 thợ mỏ mất tích và hơn 120 người đã phải nhập viện, trong đó nhiều người bị thương do khí độc, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ mỏ than ở Colombia, nhiều thợ mỏ thương vong

Các quan chức Colombia cho biết, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than ở nước này đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ tại mỏ than ở miền trung Colombia đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Thống đốc tỉnh Cundinamarca, ông Jorge Emilio Rey, cho biết trên mạng xã hội X rằng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ hôm 4/5, có 15 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ Carbonera Los Pinos tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km về phía bắc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại mỏ than ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 18 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, ngày 5/2. Cảnh sát Vikash Kumar cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vụ nổ ở khu vực hẻo lánh của bang. Ông cho biết thêm, một công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hầm mỏ và đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện chưa rõ bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới