Ông Trump nói gì việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh?

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký một sắc lệnh hành pháp, trong đó chỉ đạo đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Theo tờ Time, ngày 5/9, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh Hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, trong đó chỉ đạo đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

"Tôi nghĩ đó là một cái tên phù hợp hơn nhiều, đặc biệt là xét đến tình hình thế giới hiện nay. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, chúng ta có trang thiết bị tốt nhất thế giới... mọi yếu tố của quân đội mà chúng ta tạo ra đều tốt nhất, vượt trội hơn hẳn", ông Trump nói, nhấn mạnh rằng điều này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của chiến thắng quân sự (của Mỹ).

Tổng thống Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, trước sự chứng kiến ​​của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 5/9/2025. Ảnh: Getty.

Tên gọi Bộ Chiến tranh được cho là sự phản ánh lập trường chính sách đối ngoại quyết liệt hơn dưới thời Tổng thống Trump.

Bản thông tin của Nhà Trắng lập luận rằng tên gọi Bộ Chiến tranh "truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn về sự sẵn sàng và quyết tâm".

Sắc lệnh Hành pháp cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng chức danh "Bộ trưởng Chiến tranh" trong thư từ chính thức và thông tin công khai.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đề xuất các động thái lập pháp và hành pháp cần thiết để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Việc đổi tên bộ phải được Quốc hội phê chuẩn. Cho đến khi được Quốc hội chấp thuận, Bộ Chiến tranh sẽ được sử dụng làm tên gọi phụ.

Được biết, Bộ Chiến tranh Mỹ được thành lập từ năm 1789. Đến năm 1947, sau Thế chiến II, Quốc hội Mỹ thông qua luật đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

