Ông Trump nói về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên có cuộc gặp riêng trước khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình 3 bên tiềm năng diễn ra.

Theo RT, Tổng thống Trump đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Alaska hôm 15/8 và gặp nhà lãnh đạo UKraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng 3 ngày sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các bên cần bắt đầu nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài mà không cần ngừng bắn trước.

"Tôi đã có một cuộc hội đàm rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Tôi cũng đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và giờ tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau trực tiếp mà không có tôi. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump ngày 19/8 cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

"Bạn biết đấy, họ đã có một mối quan hệ khó khăn. Và giờ chúng ta sẽ xem họ làm thế nào. Nếu cần thiết, có lẽ vậy, tôi sẽ đến và có thể hoàn tất thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 19/8, Tổng thống Trump hy vọng nhà lãnh đạo Zelensky sẽ "làm những gì cần thiết" để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. "Ông ấy phải thể hiện sự linh hoạt", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trước đó, ngày 18/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Putin.

Mặc dù Điện Kremlin chưa bình luận về đề xuất mới nhất này, Tổng thống Putin từng nói rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Zelensky trong "giai đoạn cuối" của các cuộc đàm phán.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, ngày 19/8 cho biết Nga ủng hộ việc "tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine".

