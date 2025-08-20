Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Ông Trump nói về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên có cuộc gặp riêng trước khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình 3 bên tiềm năng diễn ra.

An An (Theo RT)

Theo RT, Tổng thống Trump đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Alaska hôm 15/8 và gặp nhà lãnh đạo UKraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng 3 ngày sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các bên cần bắt đầu nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài mà không cần ngừng bắn trước.

"Tôi đã có một cuộc hội đàm rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Tôi cũng đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và giờ tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau trực tiếp mà không có tôi. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump ngày 19/8 cho biết.

trumpputuin.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

"Bạn biết đấy, họ đã có một mối quan hệ khó khăn. Và giờ chúng ta sẽ xem họ làm thế nào. Nếu cần thiết, có lẽ vậy, tôi sẽ đến và có thể hoàn tất thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 19/8, Tổng thống Trump hy vọng nhà lãnh đạo Zelensky sẽ "làm những gì cần thiết" để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. "Ông ấy phải thể hiện sự linh hoạt", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trước đó, ngày 18/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Putin.

Mặc dù Điện Kremlin chưa bình luận về đề xuất mới nhất này, Tổng thống Putin từng nói rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Zelensky trong "giai đoạn cuối" của các cuộc đàm phán.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, ngày 19/8 cho biết Nga ủng hộ việc "tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8

Nguồn video: RT
#Tổng thống Trump #Hòa bình Nga Ukraine #Đàm phán trực tiếp Nga Ukraine #Cuộc họp thượng đỉnh hòa bình #Quan hệ Nga Ukraine #Đàm phán hòa bình Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Ông Trump tin Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin ngày 19/8, phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, trong cuộc hội đàm tại Alaska ngày 15/8, ông đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

Hé lộ cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và ông Trump

Theo ông Yury Ushakov, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận với ông Zelensky về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút hôm 18/8, cùng ngày diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo Châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận với nhà lãnh đạo Zelensky về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Nga Putin cho biết Hội nghị thượng đỉnh "mang tính xây dựng và hữu ích", còn nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc gặp "rất hiệu quả".

Theo RT, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, Alaska, vào lúc 11h30 tại Alaska (theo giờ địa phương).

ngamy1.png
Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin. Ảnh: X.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới