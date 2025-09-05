Lý do Washington kiện chính quyền Tổng thống Trump

Washington DC kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô, cho rằng hành động này là “vi hiến”.

Theo CNBC, ngày 4/9, thủ đô Washington DC đã kiện chính quyền Tổng thống Trump vì quyết định triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến các đường phố của thủ đô, cho rằng hành động này vi phạm Hiến pháp và luật pháp liên bang.

"Chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ. Những hành động phi pháp, chưa từng có này đã khiến thủ đô phải chịu tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục được", Tổng chưởng lý thủ đô Brian Schwalb cho biết.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia bên ngoài ga Union ở Washington vào ngày 19/8/2025. Ảnh: Politico.

“Việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để tuần tra trên đường phố Washington DC mà không có sự đồng ý của chính quyền và người dân thủ đô là xâm phạm chủ quyền và quyền tự quản của thủ đô”, các luật sư của Washington DC viết trong đơn kiện, được đệ trình lên Tòa án liên bang ở Washington.

Vụ kiện diễn ra hai ngày sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết chặn chính quyền Tổng thống Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, bang California.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết trong một tuyên bố rằng vụ kiện “chỉ là một nỗ lực khác - gây bất lợi cho người dân và du khách tại thủ đô - nhằm phá hoại các hoạt động vô cùng thành công của Tổng thống trong việc ngăn chặn tội phạm bạo lực tại thủ đô”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jackson nhấn mạnh Tổng thống Trump “hoàn toàn có thẩm quyền hợp pháp để triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington DC để bảo vệ tài sản liên bang và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật thực hiện các nhiệm vụ cụ thể”.

Trước đó, vào ngày 11/8, Tổng thống Trump đã đặt Sở cảnh sát thủ đô dưới sự kiểm soát của liên bang và triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến thành phố như một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm tại các thành phố trên toàn quốc.

