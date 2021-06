Zeekr 001 - xe Trung Quốc công nghệ gần 1 tỷ đồng "cháy hàng"

Geely Zeekr 001 hoàn toàn mới là mẫu xe điện đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 4 năm nay trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021. Đồng thời, đây cũng là mẫu ôtô điện cao cấp đầu tiên của thương hiệu con Zeekr thuộc hãng mẹ Geely. Dự kiến, đến tháng 10 năm nay, những chiếc Zeekr 001 mới chính thức được bàn giao cho khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Reuters, đại diện hãng mẹ Geely tiết lộ toàn bộ những chiếc Zeekr 001 chạy điện dự kiến sản xuất trong năm 2021 đều đã được bán hết. Đây chính là phiên bản thương mại của mẫu xe concept Lynk & Co Zero đã ra mắt trong năm ngoái. Zeekr là thương con mới được thành lập của Geely nhằm cạnh tranh với những hãng ô tô điện cao cấp như Tesla. Được hãng Geely ca ngợi là ô tô điện mang kiểu dáng shooting brake đầu tiên trên thế giới, Zeekr 001 có kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 4.970 mm, chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 3.005 mm. Về thiết kế, Zeekr 001 có thiết kế khá giống với mẫu xe concept Lynk & Co Zero. Do đó, xe có những nét thiết kế đặc trưng của thương hiệu Lynk & Co cũng thuộc hãng mẹ Geely như đèn LED định vị ban ngày với thiết kế 2 dải nằm song song với nhau. Trong khi dải đèn LED định vị ban ngày nằm nằm hai bên nắp ca-pô thì đèn pha chính lại được đặt bên dưới. Tiếp đến là cụm đèn hậu LED toàn phần, nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Ở giữa 2 cụm đèn hậu là tem chữ nổi "Zeekr". Sự khác biệt lớn nhất giữa Zeekr 001 và Lynk & Co Zero chính là camera bổ sung trên cản trước ở phiên bản cao cấp nhằm hỗ trợ các hệ thống an toàn của xe. Đặc biệt, Zeekr 001 còn có cửa chỉnh điện, sẽ mở ra khi cảm nhận có người đến gần và đóng tự động. Tiến vào bên trong mẫu ôtô điện Trung Quốc này, chúng ta sẽ được chào đón bằng mặt táp-lô thấp với vô lăng vát đáy thể thao, cụm điều khiển trung tâm bao quanh người lái, màn hình cảm ứng 15,4 inch của hệ thống thông tin giải trí và màn hình 8,8 inch trong bảng đồng hồ. Chưa hết, hệ điều hành Zeekr trên xe còn cung cấp tính năng ra lệnh bằng giọng nói AI Mate và nhận diện khuôn mặt. Nhờ đó, xe có thể tự động chuyển sang các cài đặt yêu thích của từng người lái. Ngoài ra, hãng Zeekr còn hứa hẹn sẽ nâng cấp phần mềm của xe qua WiFi mỗi quý 1 lần để mang đến những tính năng mới nhất cho người dùng. Những trang bị đáng chú ý khác của Zeekr 001 bao gồm hệ thống âm thanh vòm Yamaha 14 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái 14,7 inch và ghế trước/sau chỉnh điện tiêu chuẩn. Trong khi đó, ghế có tính năng mát-xa, bọc da Nappa và Alcantara là trang bị tùy chọ Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Sustainable Experience Architecture (SEA) của Geely, mẫu ôtô Trung Quốc này có 2 loại. Thứ nhất là loại dẫn động cầu sau RWD, chỉ có 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 384 Nm nên tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây. Thứ hai là loại dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, dùng 2 mô-tơ điện giống như trên và có công suất tối đa 544 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 768 Nm. Zeekr 001 AWD có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây và đạt vận tốc tối đa hơn 200 km/h. Ngoài ra, Zeekr 001 còn có 2 loại pin 86 kWh và 100 kWh. Điều kỳ lạ là pin 86 kWh chỉ dành cho phiên bản AWD, giúp xe chạy được 526 km sau 1 lần sạc. Trong khi đó, cụm pin 100 kWh cho phép Zeekr 001 chạy được 606 km ở phiên bản AWD và 712 km ở phiên bản RWD. Zeekr 001 sẽ chỉ đi kèm hệ thống sạc 7 kW tại nhà. Tuy nhiên, xe vẫn tương thích với hệ thống sạc nhanh 360 kW. Theo nhà sản xuất, nếu sử dụng sạc nhanh, người dùng có thể chạy thêm 120 km sau 5 phút sạc. Bên cạnh đó là hệ thống treo xương đòn kép phía trước và đa liên kết đằng sau. Chỉ có phiên bản AWD dùng pin 100 kWh là được trang bị hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn. Hệ thống treo khí này giúp nâng cao gầm xe trong khoảng từ 117 - 205 mm. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Zeekr 001 có mức khởi điểm từ 281.000 Nhân dân tệ (khoảng 999 triệu đồng). Video: Giới thiệu ôtô điện của Trung Quốc - Zeekr 001 chạy điện.

