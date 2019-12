Xe sang Rolls-Royce Silver Cloud I - siêu phẩm vượt thời gian

Xe siêu sang Rolls-Royce là một trong những cái tên xuất hiện từ thời kì đầu của ngành công nghiệp ôtô. Khác với hiện tại, thời bấy giờ, Rolls-Royce được chế tạo nhằm hướng tới đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp quý tộc hoàng gia hoặc những doanh nhân thành đạt. Chính vì mục đích hướng tới tầng lớp cao cấp, những chiếc Rolls-Royce luôn luôn được chế tạo với mục đích tối đa hóa sự sang trọng, đem lại sự thoải mái cho chủ nhân cũng như thể hiện địa vị, quyền lực của những người sử dụng chiếc xe này. Rolls-Royce luôn nổi tiếng với thiết kế cổ điển mang tính biểu tượng xuyên suốt trên đa số những mẫu xe của mình. Chính vì thế, qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trên những mẫu xe khác nhau, những chiếc Rolls-Royce vẫn luôn mang đậm bản sắc của thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc này. Từ những chiếc Silver Ghost từ thuở đầu cho tới những mẫu xe mới như Phantom VIII, thiết kế lưới tản nhiệt dọc đặc trưng cùng logo Spirit of Ecstasy vẫn được lưu giữ và kết hợp hài hòa cùng những đường nét hợp thời, tạo nên vẻ sang trọng, khác biệt so với những thương hiệu xe sang khác. Trong suốt những năm phát triển của Rolls-Royce, những mẫu xe được ra đời ở khoảng những năm 50-60 được đánh giá là những mẫu xe có giá trị nghệ thuật cao với những đường nét thiết kế đặc trưng trong ngành công nghiệp ô tô thời bấy giờ. Trong giai đoạn này, dựa trên yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ cũng như tính sang trọng của những chiếc xe, các nhà thiết kế ô tô thường ưa chuộng sử dụng những đường cong liền mạch cho mẫu xe của mình. Vào giai đoạn này, Rolls-Royce đã ghi dấu những thành công của mình với dòng xe Silver Cloud. Silver Cloud được chính thức ra mắt công chúng vào năm 1955. Trong suốt 11 năm vòng đời của mình, xe Rolls-Royce Silver Cloud được phát triển với 3 thế hệ cùng phiên bản biến thể Drophead Coupe. Chiếc Silver Cloud độc nhất Việt Nam thuộc thế hệ thứ I, được sản xuất vào năm 1957. Chiếc xe mang trên mình màu bạc chủ đạo kết hợp với sắc đen chạy dọc phần mui cũng như nắp capo. Có thể nói, đây chính là nguồn cảm hứng thuộc phong cách phối màu dual-tone xuyên suốt của thương hiệu này và vẫn được Rolls-Royce sử dụng một cách phổ biến cho những chiếc Rolls-Royce hiện đại về sau. Với sự giản đơn màu bạc sáng và đen, những đường nét mềm mại đặc trưng của chiếc xe được tôn lên một cách hài hòa, mang giá trị thẩm mĩ cao của một tác phẩm nghệ thuật “động”. Silver Cloud I sở hữu cấu trúc thân thép được chế tạo rất chắc chắn cùng những chi tiết được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm như cửa ra vào, phần mui xe hay nắp capo. Chiếc xe có chiều dài cơ sở lên tới 5,38m. Đi kèm với vẻ ngoài “đồ sộ” chính là động cơ I6 4.9Lit, giúp sản sinh công suất 155 mã lực. Chiếc xe được trang bị hộp số tự động bốn cấp. Cho dù đã có tuổi đời hơn 60 năm, chiếc Silver Cloud I dường như không bị tác động bởi dấu ấn thời gian. Lớp sơn của chiếc xe vẫn mới như những ngày đầu xuất xưởng, những chi tiết chrome sáng bóng cùng logo Spirit of Ecstasy lớn hơn so với những phiên bản Rolls-Royce hiện đại. Chiếc xe được trang bị bộ mâm chrome sáng kết hợp với lốp viền trắng – một chi tiết giúp hoàn thiện hơn vẻ sang trọng của mẫu xe siêu sang huyền thoại này. Về nội thất, chiếc Silver Cloud I được kết hợp giữa những chi tiết bằng gỗ sáng màu và chất liệu da màu đỏ sẫm chủ đạo. Ở thế kỉ trước, màu đỏ sẫm thường được sử dụng như một gam màu biểu trưng cho sự sang trọng, dành cho những con người quyền lực. Tại Việt Nam, số lượng những chiếc Rolls-Royce không hề nhỏ. Tuy nhiên, đa phần những chiếc Rolls-Royce tại Việt Nam thuộc phiên bản về sau được sản xuất bởi Rolls-Royce Motorcars, cụ thể hơn là những mẫu xe như Phantom VII, Ghost, Wraith,…Trong số những chiếc Rolls-Royce tại Việt Nam, giới mê xe vẫn có thể có cơ hội được thấy những phiên bản cũ của thương hiệu này như Silver Spirit Mark I, Corniche,… Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls Royce Silver Cloud II 1961.

