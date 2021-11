Yamaha Exciter 155VVA mới sống cực chất với màu của đường phố

Sau gần một năm ra mắt thị trường Việt Nam, mẫu Yamaha Exciter 155VVA 2021 mới tiếp tục gây “sốt” cộng đồng biker khi tung ra bộ sưu tập sắc màu cực chất với tên gọi “Master art of street” mang đậm dấu ấn “nghệ thuật đường phố”

Đúng như slogan "Master Art of Street - Kiệt tác nghệ thuật đường phố", bản giới hạn Yamaha Exciter 155VVA sở hữu một bộ sưu tập mang sắc màu cuộc sống giới trẻ, phát triển theo 4 phong cách gồm: Born to ride, Ride as the king, Rule the roads và Above me only sky.

Exciter 155 VVA Master Art of Street sáng tạo cá tính, dẫn đầu xu hướng.

Ngoài ra, mẫu underbone 155 phân khối còn giới thiệu thêm hai bản màu thể thao. Một bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm tranh tài ở MotoGP từ 1961-2021, kết hợp 2 tông màu trắng-đỏ. Và một bản Monster Energy lấy cảm hứng từ siêu môtô YZR-M1 của đội đua Yamaha MotoGP.

Ông vua đường phố khó có thể nhầm lẫn

Khi nói về một mẫu moto đi phượt tốt nhất hiện nay. Yamaha Exciter được cho như một lựa chọn đầu bảng. Không chỉ mạnh mà nó cũng là một mẫu xe đẹp và có tính thể thao cao trong tổng thể thiết kế. Vua côn tay Exciter đã từng lên ngôi một cách tự nhiên suốt hơn một thập niên bởi phong cách và sức mạnh tiềm ẩn bên trong thiết kế đi trước thời đại. Nó thân quen đến mức chỉ cần cái bóng xe lướt qua hay nghe tiếng máy nổ, biker trẻ dễ dàng nhận ra. Không chỉ bán ra 1 triệu chiếc xe (năm 2017) sau 12 năm mà Yamaha Exciter còn lan tỏa một văn hóa sống trẻ đầy tích cực cho giới trẻ.

Exciter 155 VVA với nhiều công nghệ và thiết kế lấy cảm hứng từ siêu mô-tô YZF-R1.

Chính vì kế thừa từ chất tươi trẻ, DNA đậm chất đường phố nên khi nâng cấp lên mẫu xe hoàn toàn mới, Yamaha Exciter 155VVA vẫn khó có thể nhầm lẫn.

Về cơ bản, Yamaha Exciter 155VVA phiên bản giới hạn là sự lột xác bằng thị giác so với lần ra mắt cách đây gần một năm. Chiếc xe vẫn sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn và thừa hưởng đường nét thiết kế của mẫu xe thể thao R1.

Điểm nhấn trên Yamaha Exciter 155VVA mới vẫn là 2 cụm đèn chiếu sáng độc lập (đèn cos phía trên và pha bên dưới). Đây là kiểu bố trí khá lạ trên một mẫu xe máy phổ thông. Bên cạnh đó, đèn định vị LED có thiết kế dạng móc câu, tạo điểm “neo” sự chú ý cho phần đầu xe.

Đầu xe được tinh giản tạo sự thuận tiện về góc chiếu sáng.

Phần đuôi xe với kết cấu 2 tầng thường thấy trên các mẫu môtô phân khối lớn. Bên cạnh đó, hệ thống ống xả của Exciter 155 VVA cũng được làm to hơn. Theo quan sát, hệ thống ống xả này được đặt thấp, sẽ không gây ra tình trạng phả thẳng khí thải vào người phía sau.

Một chiếc underbone mang hơi thở cuộc sống

Ngoài bộ sưu tập tem mới “cực chất”, tôn cá tính cho các biker trẻ, Yamaha Exciter 155VVA bản giới hạn vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống năng động.

Yamaha Exciter 155 VVA 2021 sử dụng mâm kích thước 17 inch đi kèm bộ lốp không săm có kích thước 90/80 cho bánh trước và bánh sau là 120/70.

Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh và cổng sạc USB, cùng màn hình đồng hồ hoàn toàn ở dạng LCD. Những trang bị này được đánh giá rất cao bởi nó mang lại tiện lợi cho người dùng trong thời đại smart phone.

Bên cạnh đó, việc Exciter 155 sử dụng bình xăng 5,4 lít, lớn hơn bình xăng của Exciter 150 (4,2 lít) cũng giúp quãng đường di chuyển tăng lên đáng kể với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức 2,09 lít/100km.

Yamaha Exciter 155 VVA mới có đến bốn biểu đồ phun nhiên liệu khác nhau.

Đặc biệt, với những bạn trẻ mới có bằng cũng đã cảm thấy dễ lựa chọn hơn khi Exciter 155 có sẵn hệ thống ly hợp chống trượt. Khi vào cua, bộ ly hợp này chống dồn số gấp giúp hạn chế tình trạng bó cứng phanh bánh sau, hạn chế tình trạng rung giật, qua đó tăng độ an toàn.

Mãnh thú 155cc

Khác với Exciter dùng động cơ 150cc, Yamaha Exciter 155VVA được trang bị động cơ 155 cc, công suất 17,7 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm, hộp số côn tay 6 cấp. Hiệu suất này mạnh hơn 17% so với trước.

Đường kính đĩa phanh trước và sau tương ứng là 245 mm và 203 mm.

Không chỉ có dung tích lớn hơn, mà động cơ 155 cc của Exciter mới còn được đánh giá cao khi dùng công nghệ phủ carbon lên cò mổ dạng trượt của hệ thống VVA giống R1. Ưu điểm của động cơ này còn ở thiết kế kim phun nhiên liệu có 10 lỗ phun, góc phun nhiên liệu được mở rộng thành 18 độ để cải thiện hiệu suất đốt cháy nhiên liệu.

Hệ thống giảm xóc trên xe đã tạo nên sự khác biệt nhờ hành trình phuộc trước tăng từ 90 mm lên 100 mm. Khi kết hợp với bộ ly hợp chống trượt A&S, Yamaha Exciter 155VVA dễ dàng làm chủ được ở tốc độ cao. Điều này thấy rất rõ ở vòng tua máy 7000 v/p, lúc này cam biến thiên VVA mở, giúp gia tốc xe lớn và đạt sức mạnh gần như tương đương động cơ R15.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Yamaha Exciter 155 VVA 2021 khá ấn tượng khi được Yamaha Motor Việt Nam công bố chỉ ở mức 2,09 lít/100km.

Đặc biệt với những biker quen chạy gấp gáp sẽ rất ấn tượng bởi bộ ly hợp mới, giúp người lái khi trả số sống không bị bó bánh như các loại xe côn dùng công nghệ cũ. Chiếc underbone 155cc lúc này giống một mãnh thú đã gắn sẵn yên cương dễ điều khiển.

Dòng xe Exciter đã trải qua 16 năm kể từ lần đầu được ra mắt vào năm 2005, phiên bản mới Exciter 155 VVA 2021 tiếp tục được dự đoán sẽ giữ vững vị thế của mình trong phân khúc xe tay côn, bất chấp những đối thủ sừng sỏ như Winner X, Satria F150, Raider 150R hiện nay.