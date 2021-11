Ford Equator Sport 2022 - đối thủ Honda CR-V và Hyundai Tucson

Vào hồi tháng 10 vừa qua, những hình ảnh đầu tiên của Ford Equator Sport tại Trung Quốc đã lộ diện. Sau 1 tháng, hãng Ford đã quyết định ra mắt mẫu SUV cỡ C này tại thị trường tỷ dân. Như thông tin đã đưa, Ford Equator Sport 2022 trên thực tế không phải là phiên bản thể thao của mẫu SUV cỡ trung Equator như dự đoán. Thay vào đó, đây là mẫu SUV mới hoàn toàn, được định vị thấp hơn Ford Equator, theo công thức giống cặp đôi Bronco - Bronco Sport ở Mỹ.



So với đàn anh Equator, Ford Equator Sport 2022 mới có kích thước nhỏ hơn, cụ thể là chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.706 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Với kích thước này, Ford Equator Sport 2022 là tân binh của phân khúc SUV hạng C tại thị trường Trung Quốc, cạnh tranh với Honda CR-V cũng như Hyundai Tucson.



Tuy không liên quan đến Equator nhưng mẫu xe SUV Ford Equator Sport 2022 lại có thiết kế ngoại thất khá giống với đàn anh. Điều này được thể hiện khá rõ qua thiết kế đầu xe. Ở đầu xe, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong và hệ thống đèn chia thành 2 tầng.



Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nối liền với nẹp mạ crôm trên đỉnh lưới tản nhiệt. Nằm thấp bên dưới là đèn pha với 2 bóng LED được đặt trong hốc hình chữ "C" có viền màu đen. Tiếp đến là hốc gió trung tâm khá rộng và tấm ốp gầm màu bạc.



Nẹp màu đen bao quanh hốc gió trung tâm của Ford Equator Sport 2022 sẽ kéo dài sang hai bên, nối liền với hốc bánh. Nằm trong hốc bánh là bộ vành la-zăng 20 inch với thiết kế 5 chấu khá giống Ford Equator.



Ngoài ra, xe còn được trang bị nẹp mạ crôm trên cửa và bao quanh cửa sổ giống Ford Equator. Tuy nhiên, đường chân kính của mẫu SUV cỡ C này lại hất lên trên ở cột D chứ không thẳng như Ford Equator. Ở phía sau Ford Equator Sport 2022 xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế 3D và không nối liền với nhau theo xu hướng hiện nay.



Nằm giữa 2 đèn hậu là logo của hãng Ford và tem chữ nổi "Equator Sport". Trên cản sau có thêm 2 hốc gió giả khá lớn, tích hợp đèn phản quang và được bao quanh bằng viền mạ crôm. Thêm nữa là bộ khuếch tán gió màu đen và ống xả giấu kín, tạo cảm giác gọn gàng.

Hiện hình ảnh nội thất của Ford Equator Sport 2022 vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi trong khi đàn anh Ford Equator có đủ 3 cấu hình là 5 chỗ, 6 chỗ và 7 chỗ.



"Trái tim" của Ford Equator Sport 2022 là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đây là động cơ mới do liên doanh JMC-Ford sản xuất và Ford Equator Sport cũng là mẫu xe đầu tiên sử dụng động cơ này.



Theo hãng Ford, tốc độ tối đa của mẫu SUV mới là 180 km/h. Dự kiến, Ford Equator Sport 2022 sẽ được trưng bày trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào cuối tháng này. Giá xe Ford Equator Sport 2022 hiện chưa được hé lộ.

Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Ford Equator tại Trung Quốc.





