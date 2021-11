Suzuki Ertiga và Ciaz lên đỉnh top xe ôtô "ế nhất" Việt Nam

Với các biên pháp chống dịch hiệu quả của Chính phủ, nhiều tỉnh thành đã nới lỏng việc giãn cách xã hội, dẫn đến các hoạt động kinh doanh bao gồm cả lĩnh vực ôtô khôi phục trở lại. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy không chỉ qua top xe bán chạy mà cả 10 mẫu xe ôtô ế nhất Việt Nam. Sau hơn 1 năm tung ra bản nâng cấp, cải tiến... doanh số Suzuki Ciaz vẫn không mấy khả quan. Trong tháng 10/2010, doanh số bán mẫu xe này chỉ đạt 3 xe, giảm 7 xe so với tháng trước. Cộng dồn 10 tháng của năm 2021, Suzuki chỉ bán được 318 xe Ciaz tại Việt Nam. Hiện tại, nhà nhập khẩu, phân phối xe Suzuki tại Việt Nam (Visuco) đã thông báo tạm ngừng bán mẫu sedan hạng B này. Kết thúc tháng 10/2021, chỉ có 8 ze Ertiga đến tay khách hàng. Từng có thời điểm được xem là mẫu xe bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam nhờ các chính sách giảm giá khuyến mãi..., tuy nhiên khó khăn về nguồn cung cùng áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc khiến doanh số Suzuki Ertiga ế ẩm và lọt vào đỉnh top bán chậm. Sở hữu thiết kế hiện đại, thời trang nhưng kết quả kinh doanh của Honda Accord thế hệ mới kể từ khi gia nhập thị trường ôtô Việt Nam từ cuối năm 2019 lại không mấy khả quan. Trong tháng 10/2021, doanh số bán Honda Accord chỉ đạt 10 xe, tăng 6 xe so với trước. Hiện tại, Honda Accord tại Việt Nam đang phân phối với giá khoảng 1,3 tỉ đồng. So với tháng trước, doanh số Isuzu mu-X tăng 16 xe trong tháng 10, tuy nhiên kết quả này vẫn chưa đủ giúp mẫu SUV 7 chỗ này thoát khỏi Top 10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam. Được đánh giá cao về độ bền bỉ, nhưng kiểu dáng cục mịch, nghèo nàn trang bị tính năng... là lý do khiến mẫu SUV 7 chỗ này không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cùng phân khúc. Trong tháng 10, Land Cruiser bán được 23 xe giảm 17 xe so với tháng trước. Dù được đánh giá cao về độ rộng rãi, thoải mái, thiết kế chắc chắn thể thao cùng độ bền bỉ nhưng mức giá lên đến hơn 4 tỉ đồng chính là rào cản khiến Toyota Land Cruiser không được số đông khách hàng lựa chọn. Những lô xe Ford Tourneo đang được đại lý chính hãng bán xả hàng trước khi hãng xe Mỹ chính thức ngừng phân phối. Tuy nhiên, ngay cả khi được đại lý giảm giá cả trăm triệu đồng, Ford Tourneo vẫn bán khá chậm. Chỉ có 28 chiếc Ford Tourneo đến tay khách Việt trong tháng 10/2021. So với giai đoạn đầu năm, doanh số Toyota Alphard tại Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đã được cải thiện đáng kể. Trong tháng 10/2021 đã có 30 chiếc Toyota Alphard đến tay khách hàng Việt. Với mức giá gần 4,3 tỉ đồng, thành tích này của Alphard đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn chưa đủ để giúp mẫu xe này thoát khỏi top xe ế nhất thị trường Việt Nam. Lột xác toàn diện về thiết kế, động cơ nhưng kết quả kinh doanh của Isuzu D-Max tại Việt Nam vẫn không khác những năm trước đây. Được hãng xe Nhật gửi gắm nhiều kỳ vọng, tuy nhiên Isuzu D-Max vẫn không đủ sức hấp dẫn khách hàng và cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc xe bán tải. Tháng 10/2021, doanh số bán mẫu bán tải này đạt 38 xe, qua đó tiếp tục trở thành xe bán tải bán chậm nhất thị trường Việt Nam. Trong tháng 10/2021, doanh số Toyota Prado bán được 52 xe, tăng 35 xe so với tháng trước. Dù được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ nhưng mức giá lên đến 2,379 tỉ đồng chính là rào cản khiến Toyota Prado không được số đông khách hàng lựa chọn. Được nhiều đại lý Honda áp dụng ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng nhưng doanh số bán Honda HR-V chỉ đạt 53 xe. Thiết kế thời trang, nhiều tính năng công nghệ nhưng giá bán cao hơn các đối thủ cùng phân khúc chính là lý do khiến HR-V không thể cạnh tranh về doanh số. Video: Nhìn lại top 10 xe bán chạy nhất nửa đầu 2021.

