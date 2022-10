Xót xa loạt ôtô, xe máy ngập bùn bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An

Rạng sáng ngày 2/10, sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, một trận lũ quét kinh hoàng bất ngờ ập về xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến người dân trở tay không kịp. Đáng chú ý là hàng loạt tài sản có giá trị như ôtô và xe máy bị lũ nhấn chìm. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, chảy xiết đã cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Trong đó, nhiều xe ôtô bị nhấn chìm trong nước lũ trước sự bất lực của người dân. Trên các tuyến đường lũ quét chảy qua ngập đầy bùn đất. Cơn lũ lớn với sức tàn phá kinh hoàng đã cuốn phăng nhiều tài sản, nhà cửa, để lại hậu quả nặng nề cho người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Về tài sản, mưa lũ cuốn trôi 2 xe ôtô, ngập 10 ôtô; lũ quét làm trôi 14 ngôi nhà ở; lũ làm ngập, hư hỏng nặng và hoàn toàn 85 ngôi nhà; mưa lũ làm sạt lở 19 ngôi nhà của các địa phương. Đặc biệt mưa lũ làm lượng đất đá vùi lấp và hư hỏng trụ sở các cơ quan: Trung tâm Chính trị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Khu tập thể UBND huyện, Ngân hàng Nông nghiệp, Kho bạc, Huyện ủy, UBND huyện, Khối dân, Chi cục Thi hành án, Toà án... Đất đá vùi lấp các tuyến giao Thông Quốc lộ 7, tuyến giao Thông Mường Xén - Tây Sơn đất đá vùi lấp trên 1,5m ; hiện nay huyện cũng như các cơ quan đang tập trung khắc phục và giải phóng giao thông để thông tuyến. Hiện tình hình mưa lũ tại Kỳ Sơn nói chung, đặc biệt ở thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ đang rất phức tạp. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ; sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra. Một chiếc xe máy của cán bộ ở Kỳ Sơn bị bùn đất lấp. Trận lũ kinh hoàng bất ngờ ập đến, kéo dài trong nhiều giờ liền đã làm 14 ngôi nhà ở xã Tà Cạ bị cuốn trôi. Nhiều tài sản có giá trị của người dân như xe ôtô, máy giặt, tủ lạnh, giường ngủ, lương thực thực phẩm… đã bị lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp. Các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả một nhà để xe máy bị ngập trong bùn đất sau mưa lũ. Video: Lũ quét kinh hoàng tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

