Xe sang Rolls-Royce Phantom VIII và Cullinan hơn 100 tỷ ở Hà Nội

Những hình ảnh chụp bộ đôi xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII và Rolls-Royce Cullinan đỗ cạnh nhau mới đây đã được một người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới mê xe. Thật hiếm khi cùng một lúc người ta lại có thể bắt gặp tới 2 mẫu xe đình đám và đều thuộc đời mới nhất của hãng xe siêu sang Anh Quốc. Đặc biệt hơn khi chúng đều lăn bánh tại thủ đô Hà Nội. Theo tìm hiểu, đây chính chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII đầu tiên cập bến Việt Nam hồi đầu năm 2019 và thuộc phiên bản trục cơ sở dài EWB. Xe có ngoại thất sơn màu đỏ nổi bật đi kèm với khoang nội thất màu nâu be kết hợp gỗ nâu sang trọng và độc đáo. Một số trang bị đáng chú ý trên chiếc chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đầu tiên về Việt Nam gồm có màn hình kỹ thuật số có giao diện giả lập đồng hồ truyền thống, một màn hình trung tâm với núm xoay điều khiển mang công nghệ BMW và 2 màn hình phục vụ hành khách phía sau. Trần xe là một bầu trời sao LED khổng lồ. So với thế hệ cũ, Rolls-Royce Phantom VIII được sửa đổi lại thiết kế khá nhiều ở ngoại thất. Mặt trước được bao phủ bởi lưới tản nhiệt Pantheon bằng thép không rỉ, cao hơn. Đèn xe được tinh chỉnh với điểm nhấn là cụm pha laser có khả năng chiếu sáng tới hơn 600m. Khung gầm của được chế tạo bằng vật liệu nhôm hoàn toàn mới, cứng hơn 30% so với trước, giúp xe giảm được 10% trọng lượng. Roll-Royce Phantom VIII sở hữu khối động cơ V12 turbo 6.75L, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Mặc dù nặng tới 2,7 tấn, nó vẫn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với ‘’người tiền nhiệm’’. Giá xe Rolls-Royce Phantom VIII chính hãng tại Việt Nam không dưới 70 tỷ đồng. Đối với chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, đây là một mẫu xe được các đại gia Việt khá ưa chuộng với số lượng xe lăn bánh trong nước hiện không dưới 8 chiếc. Đây là một chiếc SUV vô cùng đặc biệt, minh chứng rõ ràng nhất đến từ cái tên của xe – “Cullinan”, đây là tên của viên kim cương lớn nhất thế giới từng được tìm thấy ở Châu Phi và hiện đang được đính trên vương miện của Nữ hoàng Anh. Không chỉ có ngoại hình bóng bảy và đẳng cấp, Cullinan còn có khả năng offroad đỉnh cao với cơ chế dẫn động AWD thay cho RWD trên các mẫu xe trước đây. Cơ chế này liên kết chặt chẽ với hệ thống treo khí nén tự điều chỉnh độ cao được Rolls-Royce cân chỉnh riêng cho off-road hoặc chạy trên đường thông thường. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Đây là chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đầu tiên tại Việt Nam ra biển trắng tại Hà Nội, cũng là chiếc Cullinan đầu tiên tại việt nam ra biển trắng vào tháng 6/2019. Được biết, giá xe Rolls-Royce Cullinan khi mới về nước vào năm ngoái được các nhà nhập khẩu xe tư nhân bán ra không dưới 40 tỷ đồng. Hiện giá xe chính hãng đã rẻ hơn khá nhiều. Video: Chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

