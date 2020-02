Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ, chính hãng tại Việt Nam

Sau rất nhiều thành công cùng Rolls-Royce Phantom qua 8 thế hệ, hãng xe Anh quốc đã thử thách mình với việc lần đầu tiên nghiên cứu và phát triển 1 dòng xe hơi mới - SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan để bổ sung vào danh sách sản phẩm của thương hiệu này. Rolls-Royce Cullinan mới ra đời và được giới thiệu vào tháng 5/2018, chính thức đánh dấu bước ngoặt mới sau 116 năm hình thành và phát triển của thương hiệu xe hơi siêu sang Rolls-Royce. Mặc dù đã ra mắt được gần 2 năm, nhưng phải đợi đến tận bây gờ khách hàng Việt Nam mới được diện kiến Rolls-Royce Cullinan chính hãng đầu tiên về nước. Trước đó, những đại gia chịu chơi đã chịu bỏ ra số tiền lớn để sở hữu những chiếc Rolls-Royce Cullinan nhập khẩu tư nhân, chiếc đầu tiên về nước tháng 5/2019 và hiện được độ lại. Rolls-Royce Cullinan nhập khẩu chính hãng là phiên bản cao cấp giá hơn 40 tỷ đồng, trong khi đó bản tiêu chuẩn có giá thấp hơn khoảng 10 tỷ đồng. Mẫu SUV siêu sang đầu tiên về Việt Nam theo diện chính hãng sở hữu ngoại thất Trắng ngọc trai, một số chi tiết khác biệt so với phiên bản nhập khẩu tư nhân có ngoại thất tương tự. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi mỗi chiếc xe Rolls-Royce Cullinan sẽ được cá nhân hoá theo ý chủ nhân. Ngoại thất của siêu SUV Rolls-Royce Cullinan là dáng vẻ bề thế khác biệt những dòng xe khác đang có mặt ở Việt Nam. Phần đầu xe vẫn là hệ thống lưới tản nhiệt mạ crom không khác nhiều so với “người anh em” Phantom, khu vực này cũng được tích hợp camera quan sát phía trước, biểu tượng Spirit of Ecstasy được chế tác thủ công cũng xuất hiện như thường lệ và có thể hạ xuống. Đèn pha của Rolls-Royce Cullinan vẫn mang phong cách thiết kế hình chữ nhật quen thuộc với hệ thống bóng LED. Khác với bản nhập khẩu, Rolls-Royce Cullinan chính hãng sở hữu bộ mâm hợp kim 7 chấu đơn nhưng vẫn có kích thước đến 22 inch. Đường kẻ coachline màu vàng vẫn xuất hiện bên phần thân quen thuộc, gương chiếu hậu đồng màu ngoại thất và có logo Rolls-Royce ở gần bánh xe. Đuôi xe Rolls-Royce Cullinan chính hãng được trang bị cụm đèn hậu LED thiết kế tương đối đơn giản, cốp mở điện kiểu vỏ sò kết hợp cùng nhiều đường mạ crom giúp xe sang trọng hơn. Cản sau của siêu SUV này sở hữu ống xả đôi 2 bên mạ crom cân đối. Đáng chú ý, da của những con bò được nuôi ở vùng lạnh để tránh những vết côn trùng đốt mang đến sự hoàn mỹ cho ghế ngồi Cullinan. Khoang sau, Rolls-Royce Cullinan được trang bị 2 ghế ngồi dành cho ông chủ, bệ tỳ tay bọc da và gỗ với những tiện nghi như ly rượu vang, ngăn lạnh, hệ thống điều chỉnh màn hình giải trí riêng biệt ngay phía trước kèm bàn làm việc. Rolls-Royce Cullinan sở hữu "trái tim'' là khối động cơ V12 - 6.75L tăng áp kép kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cho công suất cực đại 571 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn. Cullinan cũng là mẫu xe đầu tiên được Roll-Royce trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giảm xóc treo khí nén thông minh. Mặc dù sở hữu thân xác khổng lồ nhưng mẫu SUV này vẫn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Cullinan nhập khẩu chính hãng đầu tiên hiện đang được giữ bí mật nhưng sẽ rất khó để thấp hơn 40 tỷ đồng.

