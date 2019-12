Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom RED ngoại thất rắc bụi pha lê

Mới đây, Rolls-Royce đã chính thức công bố phiên bản đặc biệt của mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 với tên gọi The Red Phantom. Đây là một tác phẩm của sự kết hợp giữa hãng xe sang Rolls-Royce và RED (một quỹ nghiên cứu cách chống lại các căn bệnh như AIDS, lao, sốt rét...) nhằm kỷ niệm 115 năm của thương hiệu Anh quốc. Theo kế hoạch, chiếc xe độc đáo này cũng sẽ được bán đấu giá để quyên tiền ủng hộ quỹ RED. Điểm nổi bật của chiếc Rolls-Royce Phantom RED 2019 chính là lớp sơn màu sơn đỏ Magma Red với các hạt pha lê chìm trong lớp sơn bề mặt tạo nên sắc độ lóng lánh rất khác biệt. Có tổng cộng 5 lớp sơn và được đánh bóng bằng tay trong hơn 5 giờ đồng hồ. Bên trong là không gian nội thất bọc da được chế tác thủ công màu trắng Brilliant Arctic White, được nhấn bởi các viền màu đỏ Mugello Red. Roll-Royce sử dụng tới 9 lớp da được hoàn thiện thủ công và nhuộm màu trước khi sử dụng cho chiếc The Red Phantom. Ngoài ra, điểm nổi bật của không gian nội thất bên trong xe là các mặt ốp gỗ được hoàn thiện bằng tay với 6 lớp sơn mài và bộ đèn trần Mugello Red Shoot Starlight Headlight kéo dài hết trần xe với 1.600 bóng đèn sợi quang nhỏ. Ở bệ cửa, The Red Phantom được khắc dòng chữ "115 years of Rolls-Royce - Special Commission" nhằm đánh dấu sự đặc biệt của mẫu xe này. The Red Phantom sẽ được bán đấu giá trực tuyến để ủng hộ quỹ hỗ trợ các bệnh nhân AIDS. Được biết, người chiến thắng phiên đấu giá sẽ có cơ hội được hợp tác cùng Mickalene Thomas – một trong những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng hiện nay. Nghệ sĩ Mickalene Thomas sẽ cá nhân hoá chiếc xe theo yêu cầu của khách hàng, dựa trên tác phẩm nghệ thuật nguyên bản được lấy cảm hứng từ The Red Phantom. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Wraith Red cực độc.

Mới đây, Rolls-Royce đã chính thức công bố phiên bản đặc biệt của mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 với tên gọi The Red Phantom. Đây là một tác phẩm của sự kết hợp giữa hãng xe sang Rolls-Royce và RED (một quỹ nghiên cứu cách chống lại các căn bệnh như AIDS, lao, sốt rét...) nhằm kỷ niệm 115 năm của thương hiệu Anh quốc. Theo kế hoạch, chiếc xe độc đáo này cũng sẽ được bán đấu giá để quyên tiền ủng hộ quỹ RED. Điểm nổi bật của chiếc Rolls-Royce Phantom RED 2019 chính là lớp sơn màu sơn đỏ Magma Red với các hạt pha lê chìm trong lớp sơn bề mặt tạo nên sắc độ lóng lánh rất khác biệt. Có tổng cộng 5 lớp sơn và được đánh bóng bằng tay trong hơn 5 giờ đồng hồ. Bên trong là không gian nội thất bọc da được chế tác thủ công màu trắng Brilliant Arctic White, được nhấn bởi các viền màu đỏ Mugello Red. Roll-Royce sử dụng tới 9 lớp da được hoàn thiện thủ công và nhuộm màu trước khi sử dụng cho chiếc The Red Phantom. Ngoài ra, điểm nổi bật của không gian nội thất bên trong xe là các mặt ốp gỗ được hoàn thiện bằng tay với 6 lớp sơn mài và bộ đèn trần Mugello Red Shoot Starlight Headlight kéo dài hết trần xe với 1.600 bóng đèn sợi quang nhỏ. Ở bệ cửa, The Red Phantom được khắc dòng chữ "115 years of Rolls-Royce - Special Commission" nhằm đánh dấu sự đặc biệt của mẫu xe này. The Red Phantom sẽ được bán đấu giá trực tuyến để ủng hộ quỹ hỗ trợ các bệnh nhân AIDS. Được biết, người chiến thắng phiên đấu giá sẽ có cơ hội được hợp tác cùng Mickalene Thomas – một trong những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng hiện nay. Nghệ sĩ Mickalene Thomas sẽ cá nhân hoá chiếc xe theo yêu cầu của khách hàng, dựa trên tác phẩm nghệ thuật nguyên bản được lấy cảm hứng từ The Red Phantom. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Wraith Red cực độc.