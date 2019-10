Xe ôtô Ford EcoSport lăn bánh ở Hà Nội, bị phạt tận Hà Tĩnh

Theo phản ánh từ chị Nguyễn Cúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến báo điện tử Kiến Thức, vào ngày 15/10/2019 có nhận được một giấy thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do công an Hà Tĩnh gửi, đính kèm là hình ảnh chụp chiếc xe ôtô Ford EcoSport mang biển số 30F-18386 chạy tốc độ 64km/h, vi phạm quá tốc độ từ 10 - 20km/h.

Thấy mình bị phạt nguội, bắn chạy xe quá tốc độ ở Hà Tĩnh trong khi ôtô vẫn đỗ ở nhà tại Hà Nội vào thời điểm bị chụp hình, chị Cúc chủ xe cho hay, “Thông báo xe tôi vi phạm thuộc Km 649 +800 qua Quốc lộ 1A, đoạn đường Nghệ An - Quảng Bình vào khoảng 13 giờ chiều ngày 6/10/2019. Nhưng lúc này gia đình tôi lại đang ở nhà bố mẹ đẻ tại Linh Đàm, Hà Nội. Xe không cho ai mượn và cũng không thể phi gần 400 km ra Hà Tĩnh ngay tức thì được”.

Thông báo vi phạm tốc độ do CSGT Hà Tĩnh gửi chị Cúc.

Để minh chứng cho lời nói, chị Cúc đã bật điện thoại và cho xem ảnh chụp lúc khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/10/2019 tại nhà mẹ mình. “Kể cả có phi hết tốc độ cũng không thể đến kịp địa điểm vi phạm sau đó trong 2 tiếng tiếng đồng hồ được”, chị Cúc nhận định.

Cho rằng có sự nhầm lẫn trong bức ảnh chụp phạt nguội, mà nếu chiếu theo Nghị định 46, chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h sẽ bị phạt từ 02 - 03 triệu đồng (điểm đ khoản 6 Điều 5), người nhà chị Cúc đã kiểm tra lại bức ảnh chụp phạt nguội và bất ngờ nhận thấy một số nghi vấn.

Hình ảnh chị Cúc chia sẻ ảnh mình và gia đình trong ngày bị chụp hình vi phạm tốc độ ở Hà Tĩnh.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, em trai chị Cúc phân tích điểm khác nhau giữa ảnh chụp vi phạm và chiếc xe nhà chị gái mình thông qua những chi tiết bên ngoài, được biết chiếc xe vi phạm bị chụp hình có trần xe dán màu đen, nhưng xe của chị gái có trần nguyên bản màu trắng. “Đặc biệt quan trọng nhất, chiếc xe vi phạm là phiên bản Ford EcoSport cũ , đời 2016, trong khi xe của nhà chị là phiên bản 2018, khác biệt ở cụm tản nhiệt và đèn pha, đèn sương mù”, anh Tuấn khẳng định.

Sau khi đã tập hợp các điểm nghi vấn, ngày hôm sau gia đình chị Cúc đã liên hệ với số điện thoại trong thông báo vi phạm hành chính. Tiếp nhận sự việc là Thiếu tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng Đội Xử lý (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh).

Hình ảnh chụp xe vi phạm tốc độ có những điểm nghi vấn không phải xe nhà chị Cúc mà là đời cũ hơn.

Đến chiều ngày 16/10/2019, chị Cúc cho biết phía CSGT Hà Tĩnh đã xác nhận có sự khác nhau giữa hình chụp xe vi phạm và chiếc xe đăng ký thuộc gia đình chị Cúc, đồng thời hứa sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Dù mừng vì được minh oan, nhưng chị Nguyễn Cúc vẫn nặng đầu suy nghĩ, nếu chiếc xe đeo biển giống xe nhà mình cùng đời và màu thì liệu có dễ thoát bị phạt oan tới 3 triệu đồng khi đi đăng kiểm.

Đây mới là xe nhà chị Cúc, thuộc phiên bản 2018 - 2019 Ford EcoSport .

"Việc quản lý xe và biển số như thế này thì hật hoang mang cho người dân. Đây chỉ là vi phạm lỗi giao thông, nhưng nếu chẳng may xe trùng biển như vậy mà gây tai nạn bỏ chạy thì sẽ liên lụy đến chủ xe như nào? Nếu không chứng minh được nhiều khi ảnh hưởng đến cả danh dự, cuộc sống và sự nghiệp của chủ xe nếu họ thực sự bị oan", chị Cúc cho hay.

Trước vụ việc của gia đình Cúc, mạng xã hội Việt Nam cũng từng phát hiện nhiều vụ việc xe biển đẹp trùng biển số. Tuy nhiên, việc xe có biển số không đẹp mà trùng biển là điều đáng ngạc nhiên, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.