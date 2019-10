Dân chơi Sài Gòn chi 400 triệu đồng độ Ford Focus

Ngoại hình chiếc xe Ford Focus độ bodykit này theo phong cách của phiên bản RS tại thị trường nước ngoài. Bộ mâm đi kèm có kích thước 19 inch hiệu Forgeo và lốp Michelin thể thao có giá trị lên tới 50 triệu đồng, xe độ thêm ống xả Res có thể bật/tắt với giá 38 triệu đồng. Ở bên trong, chỉ riêng dàn âm thanh 8 loa của các thương hiệu Kicker và Helix đã ngốn tới 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có rất nhiều món độ nhỏ khác như 2 ghế trước hiệu Takata Sport trị giá 30 triệu đồng, vô lăng carbon, đồng hồ thông tin kiểu thể thao, các camera hai bên hông,… Đặc biệt, hiện tại chiếc xe này cũng đang được chủ nhân rao bán với giá 778 triệu đồng, cao hơn khoảng 100 triệu so với giá trị trường hiện tại. Dù trang bị thêm rất nhiều “đồ chơi” có giá trị cũng như giá bán lại khá tốt nhưng chiếc xe này cũng sẽ kén khách hơn xe nguyên bản do nhiều người quan niệm xe đã mất “zin”, không còn nguyên bản. Đối với những người mê độ xe thì chiếc Ford Focus giá rẻ này là món hời khi xe đã được độ sẵn và bán lại với giá hợp lý hơn nhiều so với mua xe mới và độ lại tương đương. Ngoài những trang bị độ thêm, sức mạnh của chiếc Ford Focus đời 2018 này không thay đổi nhiều. Xe vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít Ecoboost có công suất 180 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 240 Nm trong dải vòng tua rộng từ 1.600 – 5.000 vòng/phút. Mức công suất và mô men xoắn này ngang ngửa với động cơ I4 2.5 lít trên Toyota Camry hay động cơ Boxer 2.5 lít trên Subaru Outback. Hiện xe ôtô Ford Focus đã bị khai tử tại Việt Nam, trước đó chi phí lăn bánh của chiếc xe như bài viết đề cập vào khoảng 850 triệu đồng. Sau khi độ thêm 400 triệu đồng, giá trị của chiếc xe lên tới 1,25 tỉ đồng. Như vậy chủ xe đã chịu lỗ gần 500 triệu đồng khi muốn bán đi chiếc xe này. Video: Đánh giá xe Ford Focus tại Việt Nam.

