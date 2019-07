Top xe Ford EcoSport trang trí đẹp nhất Việt Nam

Sau hơn một tháng triển khai, cuộc thi thiết kế đề can cho xe ôtô Ford EcoSport mới - Paint Your “True Color” được Ford Việt Nam tổ chức cuối cùng đã có kết quả. Chương trình này đã thu hút tổng cộng 76 mẫu thiết kế dự thi. Sau khi cân nhắc và đắn đo, ban tổ chức đã chọn ra được 10 mẫu thiết kế ấn tượng nhất Đây cũng là một trong những chiến dịch marketing nhằm quảng cáo cho sản phẩm Ford EcoSport của thương hiệu Mỹ. Sở hữu mức giá bán hấp dẫn (545 – 689 triệu đồng cho 5 phiên bản), Ford EcoSport từng là mẫu xe liên tục thống trị phân khúc SUV cỡ B trong nhiều năm tại thị trường Việt Nam, cho tới khi Hyundai Kona xuất hiện vào tháng 8/2018. Không còn dẫn đầu về doanh số nhưng Ford EcoSport vẫn duy trì được sức bán ổn định vào khoảng 400 xe/tháng. Với thiết kế nhỏ nhắn linh hoạt trong đô thị, Ford EcoSport không chỉ thu hút khách hàng nam giới mà còn có cả nữ giới. Do đó, trong cuộc thi Paint Your “True Color” vừa qua, lượng tác giả nữ tham gia cũng khá đông đảo với những thiết kế thể hiện được quan điểm, cá tính riêng của mình. Thiết kế Ford EcoSport đẹp nhất và đã đoạt giải nhất là của anh Trần Đào Quang Huy với ý tưởng đến từ hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, chủ đạo là hình ảnh Chim Lạc Mẫu thiết kế đoạt giải nhì bên trái với chủ đề “Color of Life”. Giải ba thuộc về ý tưởng thiết kế đến từ chủ đề Sóng biển và Cá voi xanh với mong muốn đem lại cảm giác mát dịu cho người nhìn trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Tác phẩm với ý tưởng thiết kế hướng về đại dương xanh. Khơi nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp long lanh của kim cương tỏa sáng giữa đám đông dành cho chiếc xe Ford Ecosport màu sáng này. Sản phẩm cá chép trong nền văn hóa Nhật Bản. “Trong tâm hồn mỗi người phụ nữ là cả 1 vườn hoa hồng sắc hương, mà nếu chú tâm thì sẽ tìm thấy”, chị Lâm Thị Thơm chia sẻ về ý tưởng thiết kế của mình. Mẫu thiết kế này là sự pha trộn giữa nét đẹp hiện đại và truyền thống, hình ảnh Chim Lạc được cách điệu với lựa chọn màu sắc xanh – hồng trên nền đen. Ngoài top 10 xe Ford EcoSport trang trí đẹp nhất Việt Nam, giải bình chọn trên mạng xã hội thuộc về ý tưởng thiết kế đến từ phong cách vẽ đương đại “Doodle Art” Video: Cuộc thi Thiết kế Decan Sáng tạo cho xe Ford EcoSport.

