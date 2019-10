Xe Maserati GranTurismo Sport mới chỉ 7,9 tỷ tại Hà Nội

Chiếc xe sang Maserati GranTurismo Sport thể thao mới sở hữu ngoại thất màu vàng Giallo bắt mắt từng được ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2018 bất ngờ được chào bán trên sàn xe cũ. Đáng chú ý, nó mới chỉ "chạy lướt" khoảng 1200km và còn như mới, được biết trước đó nó được đăng ký và đeo biển số TP HCM. Thân của chiếc xe thể thao hạng sang này được thiết kế bởi Pininfarina - xưởng chuyên tạo hình những chiếc Ferrari. Cản trước của xe với thiết kế lưới tản nhiệt đặc trưng của Maserati cùng hai hốc gió hai bên. Cụm đèn pha mang âm hưởng của dòng GranTurismo. Đèn định vị ban ngày LED với thiết kế dọc giữa hai đèn pha. Logo ‘’Cây đinh ba’’ với hai đường sọc đỏ chạy ngang tạo điểm nhấn. Phía sau, xe sở hữu đèn hậu ba cạnh với đèn phanh bọc ngoài, bên trong là đèn lùi và xi-nhan. Cản sau của xe cũng giống như phần đầu, được trang trí với ốp màu đen nổi bật. Cánh giớ sợi carbon vuốt nhẹ, hệ thống ống xả hình bầu dục được sơn đen bên trong, bên ngoài bọc sợi carbon. Maserati GranTurismo Sport 2019 còn được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch ‘’MC Matte Graphite’’ và cùm phanh sơn màu đỏ. Thêm vào đó là gói trang bị carbon xung quanh xe phối màu khá ấn tượng. Là thương hiệu xe thể thao hạng sang nên chất liệu bên trong Maserati GranTurismo Sport đều thuộc hàng cao cấp. Khoang nội thất này là sự kết hợp của Alcantara và sợi carbon. Ghế ngồi thể thao bọc da trắng với chỉ khâu thủ công màu xanh tương phản. Trần xe bọc da lộn. Xe được trang bị vô-lăng ba chấu thể thao kích thước lớn bọc Alcantara tích hợp lẫy chuyển số nằm ở phía sau. Cụm đồng hồ bao gồm 4 đồng hồ dạng analog và một màn hình màu hiển thị thông tin ở giữa. Màn hình giải trí của xe có kích thước 7 inch và đồng hồ cơ nằm chính giữa. Vì thuộc phiên bản thể thao nên bảng điều khiển trung tâm của GranTurismo vẫn chưa thực sự đẹp như bản hạng sang cao cấp khác. Một điểm thú vị trên mẫu xe thể thao hạng sang Maserati GranTurismo Sport là xe vẫn khởi động bằng cách xoay chìa khóa kiểu truyền thống. Ngoài cầu kỳ về thiết kế và chất liệu, Maserati GranTurismo Sport còn tập trung những thứ tốt nhất cho khoang lái. Hệ thống giải trí của xe gồm màn cảm ứng đi kèm ổ cứng 30 Gb, hệ thống loa cao cấp của Bose, riêng hệ thống điện thoại và radio với nhiều nút ở phía dưới khiến chiếc xe trở nên lỗi thời và bớt cao cấp hơn so với các mẫu xe thể thao khác. "Trái tim" của Maserati GranTurismo Sport là động cơ V8 4.7L do Ferrari sản xuất, cho công suất 460 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp do ZF sản xuất. Maserati GranTurismo Sport được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,7 giây trước đi đạt tốc độ tối đa 300 km/h. Theo đại diện hãng xe sang Ý cho biết trong ngày ra mắt tại TP HCM vào cuối năm 2018 vừa qua, giá xe Maserati GranTurismo Sport được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam sẽ có mức giá hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây nó bất bất ngờ được chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội chỉ ở mức 7,9 tỷ đồng - rẻ hơn 4 tỷ so với mức bán ra chính hãng và đã được đăng ký biển số. Đây được xem là mức giá khá "hời" cho những người yêu thương hiệu xe thể thao của hãng Maserati đình đám đến từ Ý. Video: Chi tiết xe Maserati GranTurismo Sport mới.

