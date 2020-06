Xe máy điện YADEA BuyE hơn 21 triệu đồng "đấu" Vinfast Klara

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của YADEA, BuyE là sự pha trộn độc đáo giữa hai yếu tố tối giản và hiện đại. Mẫu xe máy điện YADEA BuyE chinh phục khách hàng bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, nổi bật với hệ thống đèn công nghệ LED được tạo hình đối xứng. YADEA BuyE 2020 mới có kích thước tổng thể gọn gàng 1.850 x 740 x 1.130 mm (dài x rộng x cao). Vỏ xe sử dụng nhựa ABS cao cấp có độ dày và độ bền cao, cùng sơn Becker Thụy Điển với quá trình sơn PU 9 lớp cho bề mặt bóng đẹp, ba năm vẫn như mới. Phần yếm đầu xe vuốt thẳng, nổi bật lên hai mắt đèn pha hình tam giác mạnh mẽ. Logo BuyE nổi bật ở phần yếm trước, giúp thu hút ánh nhìn và dễ dàng phân biệt được mẫu xe này khi di chuyển trên đường. Thân xe với những đường vuốt dập nổi dạng V tinh tế, kéo dài tới đuôi xe tăng cường tính khí động học. YADEA BuyE động cơ GTR 3.0 do YADEA độc quyền sáng chế với công suất 1.200W cho khả năng vận hành tuyệt vời tại các dải vận tốc trong bất cứ cung đường nào, được tối ưu để mang lại cảm giác “tăng tốc phấn khích”, kết hợp với hệ thống tay lái và ECU thế hệ mới để mang lại cảm giác lái thân thiện, ổn định vượt trội. BuyE có động cơ đạt chỉ số chống nước IPX7 phù hợp với điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Việt Nam. Vì vậy, xe BuyE có thể lội nước ở mực nước 0,5 mét liên tục trong 30 phút mà vẫn đảm bảo an toàn. Xe có hai chế độ lái gồm: Eco có thể chạy với tốc độ tối đa 45km/h và Comfort có thể đạt vận tốc tối đa 55km/h, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị. BuyE đạt mức tiêu thụ điện chỉ 2,6kw.h/100km, xe sử dụng ắc-quy Graphene là công nghệ độc quyền trên nhiều dòng xe điện YADEA thế hệ mới. Điểm đặc biệt của ắc-quy này là việc áp dụng vật liệu graphene vào siêu tụ điện – một phát minh đột phá của thế kỷ 21. Graphene với diện tích lớn nhưng trọng lượng nhẹ, giúp nâng cao hiệu suất sạc điện, dẫn điện gấp 13 lần so với vật liệu đồng, khả năng lưu trữ điện cao, tuổi thọ ắc-quy kéo dài tới 1300 lần sạc. Vỏ ngoài của ắc-quy Graphene trên xe BuyE sử dụng nhựa ABS tăng cường nano đặc biệt, giúp ắc-quy chịu được nhiệt độ cao, chống va đập, chống rò rỉ, bảo vệ tuổi thọ ắc-quy gấp 3 - 4 lần so với ắc-quy thông thường. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn xe, mang đến hiệu năng chiếu sáng tốt và tăng tính thẩm mỹ hơn so với đèn halogen truyền thống. Hệ thống phanh của BuyE vượt trội hơn so với các mẫu xe máy điện cùng phân khúc trên thị trường. BuyE được đầu tư hệ thống phanh đĩa với piston đối xứng cho cả bánh trước và bánh sau. Cụm phanh được thiết kế để mang tới lực phanh theo cả hai hướng đối lập, qua đó cung cấp lực phanh mạnh mẽ, nhạy và ổn định. Phanh đĩa của xe là má phanh bằng đồng siêu chống mòn, giúp tăng lực phanh, giảm lượng hao mòn xuống dưới 0,4mm. Hệ thống treo với giảm xóc khí nén dạng ống lồng cho cả bánh trước và bánh sau với độ đàn hồi đã được YADEA nghiên cứu kỹ để phù hợp với cân nặng của người Việt Nam. Từ đó mang đến sự tự tin khi đi qua nhiều loại địa hình trong thành phố, thị trấn. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình LCD âm bản, hiển thị rõ nét các thông số cần thiết như: vận tốc, lượng pin, quãng đường ODO. Giá xe máy điện YADEA BuyE hiện đã được bán ra thị trường với mức tham khảo là 21,99 triệu đồng, đi kèm chế độ bảo hành 5 sao trên toàn quốc. Đặc biệt, khách hàng mua xe được bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Thời gian bảo hành ắc-quy lên tới 18 tháng, động cơ 26 tháng, là thời gian bảo hành tốt nhất thị trường hiện nay. Video: Chi tiết xe máy điện YADEA BuyE tại Việt Nam.

