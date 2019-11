Ra mắt xe máy điện Yadea tại Việt Nam từ 15,9 triệu đồng

Mới đây, Yadea đã chính thức giới thiệu tới thị trường Việt dòng xe máy điện Yadea thông minh G5. Mẫu xe được định hình ở phân khúc xe máy điện cao cấp, là kết quả của sự hợp tác với KISKA (công ty thiết kế hàng đầu thế giới hiện đang hợp tác với Audi, KTM,…), hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ, sự đối mới, đặc biệt là giới văn phòng di chuyển trong các thành phố. Nói về công nghệ, xe máy điện Yadea G5 mới tại Việt Nam sở hữu các tính năng thông minh hỗ trợ người dùng dễ dàng vận hành, di chuyển thông qua ứng dụng YADEA Travel trên smartphone. Ứng dụng này có thể giúp người dùng quản lý xe dễ dàng, thậm chí là mở/ khóa xe, tìm xe mà không cần dùng đến chìa khóa thông thường. Bên cạnh đó, YADEA G5 còn được trang bị eSIM để kết nối xe với điện thoại thông minh, cùng cảm biến trên các bộ phận của xe,... nó có thể quét để biết được tình trạng của xe đang ổn định hay cần bảo trì. Và khách hàng cũng có thể thông qua ứng dụng để biết được trạm sửa xe YADEA gần nhất. Ngoài ra, hãng xe điện Yadea còn áp dụng 3 nền tảng định vị là GPS, AGPS và Bắc Đẩu, mang đến định vị chính xác và tin cậy với các dữ liệu bản đồ mới tại Việt Nam. Trong trường hợp xe tắt máy không sử dụng mà có dấu hiệu bị dắt đi, cảm ứng dịch chuyển trên bánh xe sẽ tiếp nhận chuyển động và thông báo tới điện thoại. Xe sẽ lập tức khóa cứng bánh, phát còi báo động và không thể vận hành. Về ngoại hình, Yadea G5 mới còn hướng tới phong cách thiết kế tối giản, tối ưu kích thước. Đầu xe nổi bật với màn hình LCD cỡ lớn 7 inch độ phân giải cao, tích hợp sẵn cảm biến để tự động điều chỉnh mức độ sáng phù hợp với trời nắng hay ban đêm. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe sử dụng loại LED, tuổi thọ cao, cho hiệu suất chiếu sáng cao hơn 90% so với dạng đèn truyền thống. Bên cạnh đó, YADEA G4 có vỏ nhựa ABS cao cấp, độ dày gấp đôi so với tiêu chuẩn nhằm đảm bảo độ bền, chống va đập tốt hơn, áp dụng quy trình sơn PU800 với 9 giai đoạn mài phun từ hãng Beckers (Thụy Điển). Động cơ xe sử dụng là loại một chiều không chổi than GTR 4.0 công suất 1.200w, đạt tiêu chuẩn chống nước IPx7 (nước ngập sâu 1 mét trong 30 phút vẫn hoạt động ổn định). Động cơ kết hợp với bộ điều khiển của YADEA có sẵn 2 chế độ ECO (tiết kiệm) và POWER (mạnh mẽ), cho tốc độ tối đa ở từng chế độ lần lượt là 38 và 52 km/h. Cung cấp năng lượng cho đông cơ là pin lithium thế hệ mới nhất của Panasonic, tương tự như dòng ôtô điện Tesla. Với một lần sạc đầy pin từ 6 – 8 tiếng, xe có thể vận hành trên 65 km ở vận tốc 38 km//h và 55 km ở vận tốc 52 km/h. Sạc pin cũng có chức năng tự động ngắt khi pin đầy. Có thể thấy, Yadea G5 là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng Việt đang tìm kiếm một chiếc xe hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ mới mẻ, thông minh và có thiết kế độc đáo. Đây là chiếc xe phù hợp cho việc di chuyển nội đô. Bên cạnh Yadea G5, hãng cũng giới thiệu tới khách hàng Việt 2 mẫu xe điện khác là ULike và E3 hướng đến phân khúc học sinh, sinh viên. Yadea là thương hiệu xe máy điện hai bánh hàng đầu thế giới. Hiện nay các sản phẩm của YADEA đã có mặt tại 77 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm những thị trường: Mỹ, Nhât Bản, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Giá xe máy điện Yadea đã chính thức được công bố và bán ra từ ngày 21/11 với ba mẫu xe mới nhất tại thị trường Việt Nam. Cụ thể Yadea E3 với giá bán 15,9 triệu đồng; Yadea Ulike có giá niêm yết 18,9 triệu đồng và Yadea G5 cao cấp nhất với giá bán 39,9 triệu đồng. Video: Ra mắt xe máy điện Yadea mới.

Mới đây, Yadea đã chính thức giới thiệu tới thị trường Việt dòng xe máy điện Yadea thông minh G5. Mẫu xe được định hình ở phân khúc xe máy điện cao cấp, là kết quả của sự hợp tác với KISKA (công ty thiết kế hàng đầu thế giới hiện đang hợp tác với Audi, KTM,…), hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ, sự đối mới, đặc biệt là giới văn phòng di chuyển trong các thành phố. Nói về công nghệ, xe máy điện Yadea G5 mới tại Việt Nam sở hữu các tính năng thông minh hỗ trợ người dùng dễ dàng vận hành, di chuyển thông qua ứng dụng YADEA Travel trên smartphone. Ứng dụng này có thể giúp người dùng quản lý xe dễ dàng, thậm chí là mở/ khóa xe, tìm xe mà không cần dùng đến chìa khóa thông thường. Bên cạnh đó, YADEA G5 còn được trang bị eSIM để kết nối xe với điện thoại thông minh, cùng cảm biến trên các bộ phận của xe,... nó có thể quét để biết được tình trạng của xe đang ổn định hay cần bảo trì. Và khách hàng cũng có thể thông qua ứng dụng để biết được trạm sửa xe YADEA gần nhất. Ngoài ra, hãng xe điện Yadea còn áp dụng 3 nền tảng định vị là GPS, AGPS và Bắc Đẩu, mang đến định vị chính xác và tin cậy với các dữ liệu bản đồ mới tại Việt Nam. Trong trường hợp xe tắt máy không sử dụng mà có dấu hiệu bị dắt đi, cảm ứng dịch chuyển trên bánh xe sẽ tiếp nhận chuyển động và thông báo tới điện thoại. Xe sẽ lập tức khóa cứng bánh, phát còi báo động và không thể vận hành. Về ngoại hình, Yadea G5 mới còn hướng tới phong cách thiết kế tối giản, tối ưu kích thước. Đầu xe nổi bật với màn hình LCD cỡ lớn 7 inch độ phân giải cao, tích hợp sẵn cảm biến để tự động điều chỉnh mức độ sáng phù hợp với trời nắng hay ban đêm. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe sử dụng loại LED, tuổi thọ cao, cho hiệu suất chiếu sáng cao hơn 90% so với dạng đèn truyền thống. Bên cạnh đó, YADEA G4 có vỏ nhựa ABS cao cấp, độ dày gấp đôi so với tiêu chuẩn nhằm đảm bảo độ bền, chống va đập tốt hơn, áp dụng quy trình sơn PU800 với 9 giai đoạn mài phun từ hãng Beckers (Thụy Điển). Động cơ xe sử dụng là loại một chiều không chổi than GTR 4.0 công suất 1.200w, đạt tiêu chuẩn chống nước IPx7 (nước ngập sâu 1 mét trong 30 phút vẫn hoạt động ổn định). Động cơ kết hợp với bộ điều khiển của YADEA có sẵn 2 chế độ ECO (tiết kiệm) và POWER (mạnh mẽ), cho tốc độ tối đa ở từng chế độ lần lượt là 38 và 52 km/h. Cung cấp năng lượng cho đông cơ là pin lithium thế hệ mới nhất của Panasonic, tương tự như dòng ôtô điện Tesla. Với một lần sạc đầy pin từ 6 – 8 tiếng, xe có thể vận hành trên 65 km ở vận tốc 38 km//h và 55 km ở vận tốc 52 km/h. Sạc pin cũng có chức năng tự động ngắt khi pin đầy. Có thể thấy, Yadea G5 là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng Việt đang tìm kiếm một chiếc xe hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ mới mẻ, thông minh và có thiết kế độc đáo. Đây là chiếc xe phù hợp cho việc di chuyển nội đô. Bên cạnh Yadea G5, hãng cũng giới thiệu tới khách hàng Việt 2 mẫu xe điện khác là ULike và E3 hướng đến phân khúc học sinh, sinh viên. Yadea là thương hiệu xe máy điện hai bánh hàng đầu thế giới. Hiện nay các sản phẩm của YADEA đã có mặt tại 77 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm những thị trường: Mỹ, Nhât Bản, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Giá xe máy điện Yadea đã chính thức được công bố và bán ra từ ngày 21/11 với ba mẫu xe mới nhất tại thị trường Việt Nam. Cụ thể Yadea E3 với giá bán 15,9 triệu đồng; Yadea Ulike có giá niêm yết 18,9 triệu đồng và Yadea G5 cao cấp nhất với giá bán 39,9 triệu đồng. Video: Ra mắt xe máy điện Yadea mới.