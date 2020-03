Cận cảnh xe điện Yadea U Like chỉ 19 triệu tại Việt Nam

Là một trong 3 mẫu xe máy điện cao cấp được thương hiệu Yadea đưa vào thị trường Việt, dòng xe máy điện Yadea tầm trung hướng đến phân khúc đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên với ưu điểm là quãng đường đi được trong một lần sạc điện lên tới 109 km chưa từng có ở bất kì mẫu xe máy điện nào, thậm chí nó còn đi được xa hơn “đàn anh” G5 vốn có giá bán cao gấp đôi. Sở dĩ chiếc xe điện Yadea ULike lại rẻ gấp đôi so với G5 là vì xe chỉ sử dụng pin axit chìa thay vì pin Lithium-ion cao cấp của G5. Xe có kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 1640 x 640 x 1200 (mm), chiều cao yên xe 750 mm. Yadea ULike có thiết kế trẻ trung, năng động với thiết kế gọn gàng, thanh lịch và kiểu phối 2 màu sơn đối lập rất bắt mắt. Xe sử dụng đèn LED cho cả hệ thống đèn pha, đèn nền màn hình LCD và đèn phanh cũng như hệ thống đèn báo rẽ trước sau. Đầu xe được thiết kế khoa học, phù hợp với thói quen và phản ứng tâm lý của người lái giúp người lái dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng cũng như giúp người mới sử dụng xe dễ dàng làm quen. Các nút bấm chức năng được lắp đặt đầy đủ với bật tắt đèn, chuyển chế độ chạy eco và power nhanh chậm, còi xe và xi-nhan, nút đỗ xe thông minh khi dừng chờ đèn đỏ và nút mở khóa khởi động 1 chạm. Dưới đầu xe là 2 hộc để đồ phụ tiền lợi cùng với cổng sạc USB, cho phép bạn để đồ cá nhân như ví tiền, kính điện thoại vô cùng tiện lợi. Cổng sạc USB giúp điện thoại di động của bạn có thể được sạc pin ngay lập tức mà không hề làm ảnh hưởng trong quá vận hành xe. Được trang bị động cơ một chiều không chổi than – GRT 3.0, công suất 1000W cùng hệ thống chống nước chuẩn IPx7, với vận tốc trung bình 35km/h cùng tải trọng 86 kg cho quãng đường di chuyển được trong một lần sạc cực ấn tượng lên tới 109 km chưa từng có ở bất kì mẫu xe máy điện nào, và trên 75km nếu đi với vận tốc trung bình 42 km/h tải trọng 86 kg. Ban đêm, hệ thống đèn pha LED của Yadea U Like cũng khá tốt với khả năng chiếu sáng chấp nhận được, toàn bộ đèn phía sau cũng là dạng LED làm chiếc xe thêm nổi bật. Đây cũng là một trong số ít các dòng xe giá rẻ có trang bị đèn pha LED toàn phần hiện đại. Yadea U Like phù hợp cho những người dùng xe với các mục đích đơn giản, chỉ cần một phương tiện nhỏ gọn để di chuyển. Trong khi đó đối với các phụ huynh thì đây là một mẫu xe lý tưởng cho con em của họ, vừa có mức chi phí đầu tư hợp lý, lại vừa yên tâm hơn về sự an toàn vì mẫu xe này chỉ có thể chạy tốc độ tối đa 50 km/h. Giá xe Yadea ULike tại Việt Nam là 18,9 triệu đồng. Video: Đánh giá Xe máy điện Yadea Ulike tại Việt Nam.

