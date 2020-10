Sinh ra dưới vai trò là bản xem trước của chiếc xe sản xuất sắp tới, xe điện Lynk & Co Zero được xây dựng trên nền tảng Kiến trúc Trải nghiệm Bền vững của tập đoàn Geely (SEA) đình đám tại Trung Quốc. Tạm thời, thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co vẫn đang giữ kín nhiều thông tin chi tiết của Zero, hãng chỉ tiết lộ rằng Zero concept chạy điện được thiết kế tại studio Gothenburg của hãng và trông nó khá giống một phiên bản hatchback của Lynk & Co 03. Tuy nhiên, Lynk & Co Zero đã được cải tiến tính khí động học nhờ lưới tản nhiệt kín hoàn toàn, tay nắm cửa chìm vào cửa và các bộ cản trước / sau tinh chỉnh. Ngoài ra, có thể thấy thân xe được sắp xếp rất hợp lý, các mâm xe cũng được thiết kế để tối ưu hóa khí động học, và Zero còn có những cửa kính vô cùng phong cách. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm đèn hậu LED toàn chiều rộng, cánh gió gắn trên cửa sau và bộ khuếch tán tinh tế nhằm tăng tính thẩm mỹ của xe. Trái ngược với ngoại thất, nội thất của Lynk & Co Zero là hoàn toàn mới, không hề giống với Lynk & Co 03. Không gian hiện đại của Zero hiện lên với vô lăng đáy phẳng thể thao, hệ thống thông tin giải trí qua màn hình cỡ lớn, bảng điều khiển trung tâm độc đáo, các bề mặt bọc da... Zero là mẫu xe concept thứ hai của Lynk & Co, đại diện như một “cái nhìn đầu tiên” về cách thương hiệu Trung Quốc sẽ trở thành “người tiên phong trong lĩnh vực xe điện thuần túy”. Lynk & Co cho biết Zero sẽ có bản thương mại hoàn chỉnh và được sản xuất vào năm tới, dự kiến, chiếc xe điện sẽ có khả năng vận hành lên đến 700 km/ lần xạc. Zero cũng có thể cập nhật các tính năng trên mạng và cần chưa đến 4 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Thông tin chi tiết hơn về Lynk & Co Zero 2021 mới sẽ được công bố tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2020 đang diễn ra. Video: Xe điện Zero của Trung Quốc có thể chạy tới 700 km/lần xạc.

