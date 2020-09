Xe Trung Quốc - Lynk & Co 06 khởi điểm từ 408 triệu đồng

Tung ra các bức ảnh chính hãng cách đây khoảng 2 tháng, Lynk & Co 06 2020 mới giờ đây đã chính thức được bán tại thị trường Trung Quốc. Về cơ bản, Lynk & Co 06 là một mẫu SUV cỡ nhỏ, định vị dưới hai người anh em 03 và 01. Nó được chế tạo dựa trên SUV Geely Boyue, một sản phẩm của công ty mẹ Geely, nhưng nó vẫn có đầy đủ các yếu tố thiết kế đặc trưng của Lynk & Co, bao gồm cả cụm đèn pha. Cả Lynk & Co 06 và Boyue đều sử dụng khung gầm BMA của Geely, và từ lâu đã có lời đồn rằng về sự phát triển của một mẫu Volvo dựa trên BMA (Volvo cũng thuộc Geely) để định vị trên XC40, thế nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể nào. Nội thất của Lynk & Co 06 trông rất hiện đại và gọn gàng. Cả bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí 10,25 inch đều là mượn từ Boyue nhưng nhìn chung là được phối hợp tốt những chi tiết khác, giúp tạo nên một không gian nội thất hòa hợp đồng nhất. Cụm điều khiển trung tâm trông rất sang trọng với hàng loạt nút bấm đặt bên trái. Lớp da bọc màu trắng trên mặt táp lô trông cũng rất vừa mắt. Nội thất xe lắp đặt một bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn Ở khía cạnh máy móc, Lynk & Co 06 có trang bị một động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.5 lít sản sinh 177 mã lực và 265 Nm mô-men xoắn cực đại. Động cơ này hoạt động phối hợp với một hộp số DCT 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo kế hoạch của nhà sản xuất, một phiên bản PHEV sẽ gia nhập dòng 06 sau này. Nó sẽ sử dụng cùng khối động cơ trên cộng thêm một mô tơ điện 82 mã lực và 160 Nm mô-men xoắn cực đại. Nhờ vậy, phiên bản 06 PHEV sẽ có tổng công suất 259 mã lực và 425 Nm mô-men xoắn cực đại mạnh mẽ. Cự li di chuyển thuần điện sẽ là 55 km, phù hợp môi trường đô thị. Thiết kế đuôi xe Lynk & Co 06 cũng thể hiện tính hiện đại, năng động. Lynk & Co 06 nhắm tới những người mua trẻ trung, ưa thích công nghệ mới Cuối cùng, giá xe Lynk & Co 06 khởi điểm từ 120.600 nhân dân tệ và kết thúc ở 145.600 nhân dân tệ (tương đương 408 – 492 triệu đồng). Video: Chi tiết xe công nghệ Lynk & Co 06 2020 mới.

