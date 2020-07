Xe "Tàu" Lynk & Co 06 mới siêu rẻ, chỉ 393 triệu đồng

Mới đây, thương hiệu Lynk & Co thuộc Geely đã ra mắt thêm một mẫu SUV mới tại thị trường nội địa Trung Quốc, và tương tự như mẫu xe trước đây, nó mang cái tên đơn giản là 06. Hơn nữa, cái tên này còn có thể khiến một số người cảm thấy bối rối bởi nó không hề nói lên kích thước của chiếc xe. Trên thực tế, 06 là mẫu xe nhỏ nhất trong dòng sản phẩm SUV của Lynk & Co, định vị bên dưới SUV 01 và crossover 02. Lynk & Co 06 mới là một mẫu SUV nhỏ gọn với kích thước dài 4.340 mm, rộng 1.820 mm, cao 1.625 mm với trục cơ sở dài 2.540 mm. Những người quen thuộc với Lynk & Co có thể nhận ra ngay SUV 06 là xe của thương hiệu này bởi nó áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng. Chi tiết đèn pha phân tách trông rất quen thuộc, tương tự với phong cách thiết kế đèn hậu và cột C. Nói một cách đơn giản, nếu để 06 đứng chung với 01 và 02, người ta chắc sẽ chỉ có thể phân biệt chúng bằng yếu tố kích thước. Mặc cho những điểm tương đồng rõ ràng với các người anh em to lớn hơn, Lynk & Co 06 trông có chút thể thao và trẻ trung hơn. Đó là nhờ có kích thước nhỏ gọn năng động, các chi tiết trang trí màu cam trên lưới tản nhiệt, nóc và bánh xe, cũng như không gian nội thất lắp đặt một bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn. Không chỉ có vậy, khách hàng sẽ có thể trang bị thêm cho 06 với những tùy chọn như camera đỗ xe, cảm biến đỗ xe phía sau, đèn sương mù, hệ thống kiểm soát hành trình, cửa sổ trời toàn cảnh, và nhiều hơn nữa. Trên phương diện động cơ, Lynk & Co 06 sẽ có hai lựa chọn hệ truyền động: một động cơ xăng truyền thống và một hệ thống plug-in hybrid. Trong đó, lựa chọn đầu tiên là một động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.5 lít sản sinh 175 mã lực và 265 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp một hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hệ thống plug-in hybrid sẽ được Lynk & Co tung ra thị trường sau và nó sẽ mang tới 187 mã lực thông qua sự kết hợp động cơ tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.5 lít với một mô tơ điện 80 mã lực và một cụm pin đủ để di chuyển thuần điện trong 55 km. Cuối cùng, giá xe Lynk & Co 06 có thể là từ 120.000 nhân dân tệ tại thị trường nội địa Trung Quốc (tương đương 393 triệu đồng). Video: Chi tiết xe Trung Quốc - Lynk & Co 06 mới.

