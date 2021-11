Wuling NanoEV 2022 từ 70 triệu đồng - xe ôtô rẻ hơn cả Honda SH

Trong thời gian qua, thương hiệu Wuling của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cả trong nước lẫn ngoài nước. Có được điều đó là nhờ Wuling Hongguang Mini EV - mẫu ô tô điện bán chạy nhất Trung Quốc hiện nay. Được biết, trong tháng 10 vừa qua, hãng Wuling đã bán được 47.000 chiếc ô tô điện giá rẻ này cho khách hàng Trung Quốc. "Thừa thắng xông lên", thương hiệu Wuling chuẩn bị tung một mẫu ô tô giá rẻ nữa ra thị trường Trung Quốc, đó là NanoEV. Đây thực chất là phiên bản mới và đổi tên của mẫu xe điện Baojun E200 vốn đã có mặt trên thị trường Trung Quốc từ năm 2018. Hiện Baojun và Wuling đều là thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling tại Trung Quốc nên điều này không có gì bất ngờ. Điều thú vị nằm ở chỗ Wuling NanoEV 2022 mới dự kiến sẽ rẻ hơn một nửa so với Baojun E200. Cụ thể, tại thị trường Trung Quốc, Baojun E200 bán ra từ 54.800 Nhân dân tệ (khoảng 192 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe Wuling NanoEV 2022 được đồn chỉ 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng). Nếu tin đồn này đúng sự thật thì Wuling NanoEV 2022 sẽ rẻ hơn cả Hongguang Mini EV. Thậm chí, Wuling NanoEV 2022 còn rẻ hơn cả xe ga Honda SH ở Việt Nam. Không chỉ rẻ hơn, Wuling NanoEV 2022 chạy điện còn có kích thước nhỏ hơn Hongguang Mini EV. Do đó, bên trong mẫu ôtô điện Trung Quốc này chỉ có 2 chỗ ngồi thay vì 4 chỗ như Wuling Hongguang Mini EV. Bên ngoài, Wuling NanoEV 2022 sở hữu thiết kế 2 cửa truyền thống. So với Baojun E200, Wuling NanoEV 2022 đã được bổ sung vành la-zăng mới và ốp gương chiếu hậu sơn phối 2 màu. Trên đầu xe, NanoEV 2022 được trang bị đèn hậu khá nhỏ với logo màu bạc của thương hiệu Wuling ở giữa. Bên dưới là hốc gió trung tâm giả với viền hình chữ "C" màu bạc hai bên. Ở đằng sau, mẫu ô tô Trung Quốc này đi kèm đèn hậu ôm lấy cửa kính và gắn tem chữ nổi "Wuling". Bên dưới cũng có hốc gió giả với thiết kế tương tự trên đầu xe, tích hợp đèn sương mù sau và đèn phản quang. Khi mua Wuling NanoEV 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 4 màu sơn ngoại thất là trắng, xanh dương, vàng và xám. Các màu sơn này cũng sẽ xuất hiện bên trong nội thất của xe. Theo thương hiệu Wuling, NanoEV hướng đến là xe dành cho các cặp đôi nhằm thu hút thế hệ trẻ Gen Z. Tuy là xe giá rẻ nhưng Wuling NanoEV 2022 vẫn có vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình LCD độ phân giải cao với kích thước 7 inch và nút cảm ứng chỉnh điều hòa. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ leo dốc, cảnh báo người đi bộ ở tốc độ thấp, camera lùi và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Nhà sản xuất cho biết, cụm pin của Wuling NanoEV 2022 sẽ giúp xe chạy được khoảng 305 km sau 1 lần sạc đầy, dài hơn cả Hongguang Mini EV. Cụm pin có thể sạc bằng nguồn điện 220V ở nhà. Người dùng cũng có thể lắp thêm bộ sạc nhanh 6,6 kW và chỉ cần chờ 4,5 tiếng là sạc đầy pin cho xe. Ngoài ra, cụm pin này còn có công nghệ tản nhiệt, cách điện, chống bụi và chống nước. Video: Giới thiệu xe điện Wuling NanoEV 2022 thế hệ mới.

