Wuling Cloud EV 2024 từ 644 triệu đồng tại Indonesia, có về Việt Nam?

Vào hồi tháng 2 đầu năm nay, thương hiệu Wuling thuộc liên doanh SAIC-GM-Wuling đã mang mẫu ôtô điện Cloud EV mới đến trưng bày tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024. Wuling Cloud EV 2024 mới thực chất chính là phiên bản đổi tên của mẫu xe điện Baojun Yunduo hiện đang được bán ở thị trường Trung Quốc. Đến nay, hãng Wuling mới công bố giá xe Wuling Cloud EV 2024 ở thị trường Indonesia, khởi điểm từ 410 triệu Rupiah (khoảng 644 triệu đồng). Hãng cũng đã bắt đầu mở cọc cho mẫu xe điện Trung Quốc này ở thị trường Indonesia vào hôm 30/4 vừa qua. Tương tự các mẫu xe Wuling khác, Cloud EV cũng được lắp ráp tại nhà máy ở khu công nghiệp Cikarang thuộc thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java, Indonesia. Tỷ lệ nội địa hóa của mẫu ô tô điện này là 40% nên xe sẽ được giảm 10% thuế VAT theo chính sách tại đất nước vạn đảo. 1.000 khách hàng đặt mua xe đầu tiên sẽ được hưởng những chương trình ưu đãi như bảo hành cả đời cho các bộ phận chính (mô-tơ điện, pin, bộ điều khiển mô-tơ MCU). Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc chậm 7kW và bảo dưỡng miễn phí trong thời gian 15,5 năm hoặc 155.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Tương tự Baojun Yunduo ở Trung Quốc, mẫu xe MPV điện Wuling Cloud EV cũng sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.259 x 1.850 x 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, mẫu xe này có chiều dài chỉ như xe hạng B nhưng chiều dài cơ sở tương đương xe hạng C. Thương hiệu Wuling gọi Cloud EV là xe MPV mặc dù mẫu ô tô điện này có thiết kế giống xe hatchback hơn. Để phù hợp với cái tên Cloud (nghĩa là "đám mây"), xe được thiết kế theo phong cách mềm mại và tròn trịa. Điểm nhấn của mẫu ôtô điện Trung Quốc này nằm ở thiết kế đầu và đuôi xe chia thành 2 tầng với các dải đèn LED vắt ngang. Bên cạnh đó là đèn pha/đèn hậu LED to bản, hốc gió trung tâm hình thang rộng, nắp ca-pô ngắn, sườn xe mượt mà, cổng sạc nằm ở chắn bùn trước bên trái, tay nắm cửa ẩn, các cột sơn đen tạo hiệu ứng nóc lơ lửng, đường chân kính thẳng thớm, vành hợp kim 5 chấu phay xước và các nẹp mạ crôm xung quanh xe. Bên trong Wuling Cloud EV là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Trong đó, đáng chú ý nhất là ghế lấy cảm hứng thiết kế từ ghế sofa dạng bọt nước của Ý với kỹ thuật cắt thủ công, tạo cảm giác êm ái và thoải mái như ở nhà. Ngoài ra, mẫu xe này còn có mặt táp-lô, tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ nhằm tạo cảm giác cao cấp. Tại thị trường Indonesia, Wuling Cloud EV sở hữu vô lăng 2 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng, ghế trước chỉnh điện, ghế có thể ngả 135 độ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch Màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói, hệ thống định vị, điều khiển từ xa, đèn viền nội thất 256 màu và kính cửa sổ chỉnh điện 1 chạm chống kẹt ở mọi vị trí. Chưa hết, xe còn có những tính năng an toàn như hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo khoảng cách an toàn, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và camera 360 độ. "Trái tim" của Wuling Cloud EV tại Indonesia là mô-tơ điện mạnh 100 kW (khoảng 136 mã lực), kết hợp với pin LFP do công ty Liuzhou Huating New Energy Technology cung cấp. Pin của xe có dung lượng 50,6 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 460 km. Vận tốc tối đa của xe đạt 150 km/h. Theo kế hoạch, Wuling Cloud EV sẽ chính thức được bán ra tại Indonesia vào tháng 5 năm nay. Đây sẽ là mẫu xe điện thứ 3 của thương hiệu Wuling tại thị trường Indonesia, sau Air EV và BinguoEV. Trong 3 tháng đầu năm nay, Wuling là thương hiệu thống trị mảng xe điện tại thị trường Đông Nam Á này. Cụ thể hơn, trong 5.919 chiếc ô tô được bán cho người Indonesia trong quý I năm nay, có 3.807 chiếc Wuling, tương đương 64%. Trong đó, có 3.121 chiếc Wuling BinguoEV và 686 chiếc Air ev. Với doanh số này, Wuling BinguoEV cũng là mẫu ô tô điện ăn khách nhất tại Indonesia trong 3 tháng đầu năm 2024. Chưa rõ thương hiệu Wuling có lên kế hoạch đưa mẫu MPV thuần điện này về Việt Nam hay không. Hiện Wuling đang phân phối 1 mẫu xe ở Việt Nam là Hongguang Mini EV. Theo một số nguồn tin, trong năm nay, Wuling sẽ ra mắt thêm mẫu xe điện Baojun Yep ở Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết MPV điện Wuling Cloud EV 2024.

