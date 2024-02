MPV điện Wuling Cloud EV giá mềm cập bến thị trường Đông Nam Á

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 khai mạc vào ngày 15/2, thương hiệu Wuling đã chính thức giới thiệu một mẫu xe điện mới với đất nước vạn đảo, đó là Cloud EV. Trên thực tế, Wuling Cloud EV 2024 mới chính là mẫu xe Baojun Yunduo hiện đang được bán ở thị trường Trung Quốc. Wuling và Baojun đều là thương hiệu con của liên doanh SAIC-GM-Wuling nên dùng chung xe cũng không có gì lạ. MPV điện Wuling Cloud EV là mẫu xe điện thứ 3 của thương hiệu Wuling tại thị trường Indonesia, sau Air EV và BinguoEV. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, mẫu ôtô điện này chỉ được mang đến trưng bày trong triển lãm IIMS 2024 và chưa được bán ra tại thị trường Indonesia. Do đó, giá xe Wuling Cloud EV 2024 ở thị trường này cũng chưa được công bố. "Giá bán sẽ được công bố vào quý II năm nay. Chúng tôi vẫn chưa chính thức nhận cọc. Nếu khách hàng có hứng thú và muốn biết thêm về Cloud EV thì có thể đến các đại lý gần nhất", ông Dian Asmahani, Giám đốc Bán hàng và Marketing của Wuling Indonesia, cho biết. Wuling Cloud EV sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.259 x 1.850 x 1.652 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, mẫu xe này có chiều dài chỉ như xe hạng B nhưng chiều dài cơ sở tương đương xe hạng C. Wuling Cloud EV được nhà sản xuất gọi là MPV nhưng thiết kế thực tế lại giống với xe hatchback hơn. Mẫu MPV điện này sở hữu thiết kế bo tròn để phù hợp với cái tên Cloud (nghĩa là "đám mây"). Nhìn từ phía trước, Wuling Cloud EV gây ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày chia khu vực đầu xe thành hai tầng. Nằm ở hai góc cản trước là cụm đèn pha LED có kích thước khá lớn. Bên cạnh đó là hốc gió trung tâm hình thang rộng trên cản trước, trang trí bằng nẹp mạ crôm. Ngoài ra, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn sở hữu nắp ca-pô ngắn và thiết kế sườn xe mượt mà, ít đường dập gân. Xe được trang bị cổng sạc nằm ở chắn bùn trước bên trái, tay nắm cửa ẩn, các cột sơn đen tạo hiệu ứng nóc lơ lửng, đường chân kính thẳng tắp và nẹp mạ crôm trang trí nằm sát bậc cửa. Vành la-zăng của xe là loại hợp kim với thiết kế 5 chấu phay xước. Ở khu vực phía sau, mẫu ô tô điện này đi kèm cụm đèn hậu to bản, nối liền với nhau bằng nẹp mạ crôm và dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Tương tự đầu xe, khu vực đuôi xe của mẫu ô tô điện này cũng có thiết kế đa tầng với cánh gió nằm ngay bên dưới kính chắn gió sau. Bên trong Wuling Cloud EV là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Điểm nhấn của mẫu ô tô điện này là ghế lấy cảm hứng thiết kế từ ghế sofa dạng bọt nước của Ý với kỹ thuật cắt thủ công, tạo cảm giác êm ái và thoải mái như ở nhà. Tiếp theo đó là mặt táp-lô, tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ. Vô lăng của xe có thiết kế 2 chấu và vát đáy, tích hợp phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8,8 inch trong khi màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô. Hệ điều hành LingOS 2.0 và chip MediaTek MT8666 sẽ hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói, hệ thống định vị cũng như điều khiển từ xa của xe. Hệ thống đèn viền nội thất 256 màu và kính cửa sổ chỉnh điện 1 chạm chống kẹt ở mọi vị trí cũng có bên trong mẫu xe này. Thêm vào đó là những tính năng an toàn như hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình và camera 360 độ. Wuling Cloud EV dự kiến sẽ dùng hệ truyền động tương tự Baojun Yunduo ở thị trường Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, xe sẽ được trang bị mô-tơ điện mạnh 100 kW (khoảng 136 mã lực), kết hợp với pin LFP do công ty Liuzhou Huating New Energy Technology cung cấp. Pin của xe có 2 mức dung lượng là 37,9 kWh và 50,6 kWh, mang đến phạm vi di chuyển lần lượt 360 km và 460 km. Vận tốc tối đa của xe đạt 150 km/h. Tại thị trường Trung Quốc, Baojun Yunduo hiện có giá dao động từ 95.800 - 123.800 Nhân dân tệ (khoảng 329 - 426 triệu đồng). Video: Wuling Cloud EV giá mềm cập bến thị trường Đông Nam Á.

