Wuling Bingo Plus chỉ từ 293 triệu đồng, liệu có bùng nổ doanh số?

Wuling, liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) đã chính thức ra mắt Wuling Bingo Plus 2024 mới vào hôm nay, ngày 6 tháng 3. Bingo Plus là chiếc SUV điện có giá cạnh tranh với phạm vi di chuyển ấn tượng, nội thất rộng rãi và một số tính năng an toàn tiên tiến. Xe có hai biến thể có sẵn, Wuling Bingo Plus chạy điện cao cấp có phạm vi di chuyển là 401 km, trong khi phiên bản cao cấp hơn có phạm vi di chuyển khá ấn tượng là 510 km. Giá cho các biến thể này lần lượt là 89.800 nhân dân tệ (12.500 USD), tương đương 293 triệu đồng và 98.800 nhân dân tệ (13.700 USD), khoảng 322 triệu đồng. Mức giá xe Wuling Bingo Plus 2024 lần này thấp hơn nhiều so với dự kiến khi Bingo Plus được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 1 và là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giá cả đang diễn ra trong lĩnh vực xe điện ở Trung Quốc rất gay gắt Kể từ khi ra mắt, Bingo đã đạt được sức hút đáng kể trên thị trường, với số liệu bán hàng được báo cáo của Wuling đã vượt quá 250.000 chiếc. Wuling xác định nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng cũng như nhu cầu về không gian rộng rãi và hiệu suất tốt hơn. Để đáp lại, công ty đã phát triển Bingo Plus, giải quyết trực tiếp các yêu cầu này. Được trang bị hệ thống quản lý nhiệt và công nghệ quản lý “năng lượng thông minh”, Bingo Plus đạt được phạm vi di chuyển ước tính từ 10,1-10,6 km/kWh. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho cả việc đi lại trong đô thị và du lịch đường dài. Thiết kế bên ngoài của Bingo Plus mang tính thẩm mỹ hiện đại, đặc trưng bởi các đường nét sắc sảo và thân máy tinh gọn. Các tính năng khí động học của nó, chẳng hạn như kính chắn gió góc cao, rèm gió phía trước kiểu lưỡi dao và bánh xe khí động học bằng hợp kim nhôm, góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Xe có ba tùy chọn màu sắc: Xám Storm, Xanh Aurora và Đen lượng tử. Bên trong Bingo Plus có thiết kế tối giản. Cabin có hai lựa chọn màu sắc nội thất: Air Green và Warm Sand White. Các ghế được bọc bằng da lộn giả, có thể gập độc lập theo cấu hình chia 5/5 để đáp ứng nhiều nhu cầu chở khách và hàng hóa khác nhau. Bingo Plus có nội thất khá rộng rãi nhờ kiến trúc không gian điện bản địa rộng rãi của Wuling. Với chiều dài cơ sở dài 2.610 mm và chỗ để chân cho hàng ghế sau là 912 mm. Xe còn có nhiều ngăn chứa đồ, trong đó có thiết kế hai lớp kiểu đảo nổi cho bảng đồng hồ, tối đa hóa không gian chứa đồ. Wuling Bingo Plus còn được tích hợp các tính năng an toàn gồm 4 túi khí, hệ thống ổn định xe điện tử ESC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đỗ xe tự động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cung cấp sức mạnh cho Bingo Plus là động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa 75kW, tương đương 101 mã lực, nhờ đó mà giúp chiếc xe này tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 50km/h chỉ trong vòng chưa đầy 3,7 giây. Xe cung cấp ba chế độ sạc, bao gồm cả sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 30% đến 80% chỉ trong thời gian từ 30 đến 35 phút. Video: Giới thiệu xe điện Wuling Bingo Plus mới.

Wuling, liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) đã chính thức ra mắt Wuling Bingo Plus 2024 mới vào hôm nay, ngày 6 tháng 3. Bingo Plus là chiếc SUV điện có giá cạnh tranh với phạm vi di chuyển ấn tượng, nội thất rộng rãi và một số tính năng an toàn tiên tiến. Xe có hai biến thể có sẵn, Wuling Bingo Plus chạy điện cao cấp có phạm vi di chuyển là 401 km, trong khi phiên bản cao cấp hơn có phạm vi di chuyển khá ấn tượng là 510 km. Giá cho các biến thể này lần lượt là 89.800 nhân dân tệ (12.500 USD), tương đương 293 triệu đồng và 98.800 nhân dân tệ (13.700 USD), khoảng 322 triệu đồng. Mức giá xe Wuling Bingo Plus 2024 lần này thấp hơn nhiều so với dự kiến khi Bingo Plus được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 1 và là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giá cả đang diễn ra trong lĩnh vực xe điện ở Trung Quốc rất gay gắt Kể từ khi ra mắt, Bingo đã đạt được sức hút đáng kể trên thị trường, với số liệu bán hàng được báo cáo của Wuling đã vượt quá 250.000 chiếc. Wuling xác định nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng cũng như nhu cầu về không gian rộng rãi và hiệu suất tốt hơn. Để đáp lại, công ty đã phát triển Bingo Plus, giải quyết trực tiếp các yêu cầu này. Được trang bị hệ thống quản lý nhiệt và công nghệ quản lý “năng lượng thông minh”, Bingo Plus đạt được phạm vi di chuyển ước tính từ 10,1-10,6 km/kWh. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho cả việc đi lại trong đô thị và du lịch đường dài. Thiết kế bên ngoài của Bingo Plus mang tính thẩm mỹ hiện đại, đặc trưng bởi các đường nét sắc sảo và thân máy tinh gọn. Các tính năng khí động học của nó, chẳng hạn như kính chắn gió góc cao, rèm gió phía trước kiểu lưỡi dao và bánh xe khí động học bằng hợp kim nhôm, góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Xe có ba tùy chọn màu sắc: Xám Storm, Xanh Aurora và Đen lượng tử. Bên trong Bingo Plus có thiết kế tối giản. Cabin có hai lựa chọn màu sắc nội thất: Air Green và Warm Sand White. Các ghế được bọc bằng da lộn giả, có thể gập độc lập theo cấu hình chia 5/5 để đáp ứng nhiều nhu cầu chở khách và hàng hóa khác nhau. Bingo Plus có nội thất khá rộng rãi nhờ kiến trúc không gian điện bản địa rộng rãi của Wuling. Với chiều dài cơ sở dài 2.610 mm và chỗ để chân cho hàng ghế sau là 912 mm. Xe còn có nhiều ngăn chứa đồ, trong đó có thiết kế hai lớp kiểu đảo nổi cho bảng đồng hồ, tối đa hóa không gian chứa đồ. Wuling Bingo Plus còn được tích hợp các tính năng an toàn gồm 4 túi khí, hệ thống ổn định xe điện tử ESC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đỗ xe tự động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cung cấp sức mạnh cho Bingo Plus là động cơ điện sản sinh ra công suất tối đa 75kW, tương đương 101 mã lực, nhờ đó mà giúp chiếc xe này tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 50km/h chỉ trong vòng chưa đầy 3,7 giây. Xe cung cấp ba chế độ sạc, bao gồm cả sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 30% đến 80% chỉ trong thời gian từ 30 đến 35 phút. Video: Giới thiệu xe điện Wuling Bingo Plus mới.