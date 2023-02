"Vua bán tải" Ford Ranger cân cả phân khúc tại thị trường Việt Nam

Ford Ranger: 958 xe

Ford Ranger vẫn là vua phân khúc xe bán tải tại Việt Nam dù doanh số giảm tới hơn 60% so với tháng 12/2022. Cụ thể, trong tháng 1/2023 vừa qua, chỉ có 958 chiếc Ford Ranger bán ra. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn bỏ xa các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Thậm chí, cộng tổng doanh số của các mẫu xe còn lại trong phân khúc cũng chưa thể bằng được Ford Ranger. Điều này phần nào cho thấy sự tin tưởng và yêu thích của bộ phận lớn khách hàng Việt Nam đối với dòng xe Ford Ranger đến từ Mỹ. Ford Ranger có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy dầu tăng áp đơn, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 167 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750 – 2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Kế đến là động cơ dầu tăng áp kép, dung tích 2.0L chỉ có trên bản Wildtrak cao cấp nhất, đem lại sức mạnh 207 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và 500 Nm tại dải tua máy 1.750 – 2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Ngoài sức mạnh động cơ và thiết kế bắt mắt, Ford Ranger còn ghi điểm với những công nghệ an toàn chủ động nổi bật hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Ford Ranger hiện được phân phối với 6 phiên bản, giá xe dao động từ 659 - 965 triệu đồng. Mazda BT-50: 85 xe

Một bất ngờ thú vị trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam tháng 1/2023 chính là sự vươn lên của Mazda BT-50 với vị trí thứ 2, đứng sau Ford Ranger. Đây cũng chính là mẫu xe hiếm hoi có doanh số tăng trưởng gấp đôi trong tháng 1/2023, lên 85 xe bán ra. Mặc dù có con số phần trăm tăng trưởng ấn tượng nhưng thực tế, doanh số của Mazda BT-50 không bằng 1/10 của "nhà vua" Ford Ranger. Giá xe Mazda BT-50 có giá từ 659 - 849 triệu đồng cho 4 phiên bản. Xe được trang bị máy dầu 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 148 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại tua máy 1.800 - 3.600 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu tùy phiên bản. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên Mazda BT-50 gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh điện tử EBA, hệ thống cân bằng điện tử DSC, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo chống trộm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và 7 túi khí. Mitsubishi Triton: 83 xe

Một mẫu xe bán tải khác cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh số là Mitsubishi Triton. Trong tháng vừa qua, chỉ có 83 chiếc Mitsubishi Triton đến tay khách hàng Việt, giảm 125 xe so với tháng trước đó. Nguyên nhân một phần do Mitsubishi đã có những chính sách để đẩy mạnh bán hàng vào tháng 12/2022 và tháng 1/2023 trùng vào dịp nghỉ Tết Âm lịch khá dài. Trong thời gian tới, Mitsubishi Triton sẽ sớm tăng trưởng doanh số trở lại nhưng để có thể đuổi kịp Ford Ranger thì có lẽ vẫn là chặng đường khá dài. Mitsubishi Triton có 3 phiên bản với mức giá từ 630 - 885 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Athlete được trang bị động cơ dầu, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu. Ngoài ra, xe còn có khóa vi sai cầu sau và 4 lựa chọn chế độ vận hành địa hình (Sỏi, Bùn, Cát, Đá). Isuzu D-Max: 57 xe

Một mẫu xe bán tải Nhật Bản khác tăng trưởng doanh số gấp đôi trong tháng 1/2023, đó là Isuzu D-Max. Tuy nhiên, doanh số của Isuzu D-Max vẫn khá khiêm tốn, chỉ đạt 57 xe và đứng ở vị trí thứ 4 trong phân khúc. Đây cũng không phải là điều quá ngạc nhiên bởi doanh số của Isuzu D-Max chưa bao giờ là nổi bật tại Việt Nam. Isuzu D-Max có 4 phiên bản là Prestige AT, Prestige MT, Type Z và Hi-Lander, tất cả đều sử dụng động cơ RZ4E-TC 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 150 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại tua máy 1.800 - 3.600 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu chủ động 4x4. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng sức mạnh động cơ của D-Max 2022 yếu hơn hẳn so với các đối thủ Ford Ranger Wildtrak (213 mã lực, 500 Nm), Mitsubishi Triton Athlete 4×4 (179 mã lực, 430 Nm). Video: So sánh nhanh 5 mẫu bán tải mới nhất trên thị trường.

