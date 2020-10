Volvo S60 R-Design từ 1,7 tỷ tại Việt Nam, đấu Mercedes C-Class

Volvo Việt Nam chính thức công bố giá bán Volvo S60 R-Design là từ 1,7 tỷ đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh, kết hợp với những điểm nổi bật về thiết kế và tính năng trang bị thì Volvo S60 R-Design có nhiều tiềm năng để thành công tại Việt Nam. Thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, Volvo S60 R-Design 2021 mới được hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua mới đầy hấp dẫn trong phân khúc và phả hơi nóng trực tiếp lên các đối thủ như C-class của Mercedes-Benz hay 3-Series của BMW. Về ngoại hình, Volvo S60 R-Design thế hệ mới sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung và hấp dẫn theo đúng ngôn ngữ thiết kế đương đại của hãng xe Thuỵ Điển. Mẫu xe này nổi bật với cụm đèn chiếu sáng trước với dải đèn định vị LED hình "Búa thor" đặc trưng, cụm đèn hậu chữ C tương tự "đàn anh" S90. Bên cạnh đó, Volvo S60 tại Việt Nam còn được trang bị gói ngoại thất R-Design cùng các chi tiết như mặt ga lăng Urban Grid, cụm gương chiếu hậu R-Design và mâm xe thể thao 18 inch 5 chấu kép. Đối với không gian nội thất, Volvo S60 R-Design được tích hợp đầy đủ công nghệ và trang bị tiên tiến nhất, bao gồm ghế ngồi có thiết kế ôm sát theo cơ thể và được đặt ở vị trí thấp hơn một chút so với các mẫu sedan thông thường, mang đến khả năng kết nối với mặt đường tốt hơn, hệ thống Sensus Connect tích hợp trong màn hình giải trí trung tâm đa nhiệm 9 inch cùng kết nối Apple Car Play/Android Auto, sạc không dây... Những tính năng an toàn đặc trưng của Volvo S60 R-Design gồm có hệ thống phát hiện và cảnh báo chướng ngại vật phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp (City Safety) cùng tính năng kiểm soát hành trình chủ động kết hợp hỗ trợ lái (Pilot Assist). Mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ Volvo tới từ Thuỵ Điển sở hữu sức mạnh từ động cơ T5 với công nghệ turbocharger (tăng áp) duy nhất trong phân khúc, sản sinh ra công suất 250 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,4 giây. Đi kèm với đó là hệ dẫn động AWD và trang bị hộp số tự động 8 cấp, cùng 5 chế độ lái... Sở hữu đầy đủ các yếu tố cần có của một chiếc xe bán chạy như: Thiết kế bắt mắt, trang bị "ngập răng", sự tin cậy về thương hiệu và quan trọng là xe nhập khẩu nguyên chiếc, Volvo S60 được đánh giá sẽ là đối thủ khó nhằn nhất của Mercedes-Benz C-Class tại thị trường Việt Nam. Video: Volvo S60 R-Design về Việt Nam, đấu Mercedes C-Class.

