Volkswagen Teramont tại Việt Nam "đại hạ giá" gần 200 triệu đồng

Thị trường ôtô Việt Nam trong năm nay được các chuyên gia dự đoán là sẽ tăng trưởng chậm hơn so với năm ngoái. Do đó, ngay từ đầu năm, các hãng và đại lý ôtô đã liên tục tung ra những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu. Volkswagen Teramont tại Việt Nam là một trong số đó. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang chạy chương trình ưu đãi giá lên đến 189 triệu đồng cho mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen Teramont. Như vậy, mẫu xe SUV Volkswagen Teramont giảm giá từ 2,499 tỷ đồng xuống còn 2,31 tỷ đồng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/3/2023. Từ đầu năm 2023, Volkswagen Teramont đã tăng giá 150 triệu đồng lên 2,499 tỷ đồng, đắt hơn đối thủ Ford Explorer (2,399 tỷ đồng). Trong thời gian tới, Volkswagen Teramont có thể sẽ thêm đối thủ là Hyundai Palisade 2023. Tuy nhiên, theo tin đồn, Hyundai Palisade 2023 sẽ có giá chỉ khoảng 2 tỷ đồng, rẻ hơn 2 đối thủ đến từ Đức và Mỹ. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, Volkswagen Teramont đã lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào tháng 12/2021. Mẫu xe này sở hữu kích thước lớn, bao gồm chiều dài 5.097 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.777 mm, chiều dài cơ sở 2.978 mm, và thiết kế khỏe khoắn. Volkswagen Teramont tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản với những trang bị đáng chú ý như lưới tản nhiệt mạ crôm, đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành hợp kim 20 inch, baga nóc và gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động điều chỉnh khi lùi, có sấy kính. Bên trong khoang lái của Volkswagen Teramont là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Nội thất của xe được bọc da, ốp gỗ và đi kèm những trang bị tiện nghi như đèn viền LED, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bảng đồng hồ kỹ thuật số, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, 6 loa, điều hòa tự động cùng 17 hộc đựng đồ. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe không quá hiện đại, chỉ gồm có 6 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo áp suất lốp và hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ lớn này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với giá bán cao nên Volkswagen Teramont khá kén khách tại Việt Nam. Đây cũng là tình trạng chung của các mẫu xe Volkswagen tại nước ta. Video: Chi tiết SUV Đức VW Teramont tiền tỷ tại Việt Nam.

