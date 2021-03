Volkswagen Talagon - SUV cỡ lớn "đối thủ" tầm cỡ của Ford Explorer

Những mẫu SUV cỡ lớn vốn rất được ưa chuộng tại thị trường tỷ dân Trung Quốc. Do đó, hãng Volkswagen đã quyết định phát triển thêm một mẫu SUV cỡ lớn hoàn toàn mới mang tên Talagon. Tuy chưa ra mắt thị trường Trung Quốc nhưng Volkswagen Talagon 2022 mới đã lộ diện thông qua những hình ảnh rò rỉ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Atlas, Volkswagen Talagon sở hữu chiều dài 5.152 mm, rộng 2.002 mm, cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. So với Atlas vốn có kích thước tương ứng là 5.037 mm, 1.989 mm, cao 1.778 mm và 2.979 mm, Volkswagen Talagon nhỉnh hơn một chút. Không chỉ lớn hơn Atlas, Volkswagen Talagon thế hệ mới còn có thiết kế ngoại thất hiện đại hơn nhiều. Đồng thời, thiết kế của mẫu SUV cỡ lớn này được lấy cảm hứng từ mẫu xe concept Volkswagen SMV đã ra mắt trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019. Tương tự mẫu xe concept SMV, Volkswagen Talagon cũng được trang bị nắp ca-pô uốn còng mềm mại và đi kèm những đường dập gân nổi bật. Thêm vào đó là dải đèn LED định vị ban ngày kéo hết chiều rộng của đầu xe và ôm lấy cụm đèn pha. Nằm giữa cụm đèn pha là lưới tản nhiệt màu đen và đi kèm thanh mạ crôm cũng như logo của hãng Volkswagen ở giữa. Bên dưới xuất hiện hốc gió trung tâm và hốc đèn sương mù trước đều được bao quanh bằng viền màu bạc. Bên sườn, Volkswagen Talagon được trang bị hốc bánh nổi bật, mang đến ngoại hình thể thao cho mẫu SUV cỡ lớn. Nằm sau hốc bánh này là bộ vành hợp kim có thiết kế 5 chấu kép hình chữ V. Đằng sau, Volkswagen Talagon có cụm đèn hậu nồi liền với nhau, đèn phản quang vừa dài vừa thanh mảnh và 2 đầu ống xả hình chữ nhật. Ở giữa cửa cốp sau là logo của hãng Volkswagen và tên xe "Talagon". Hiện chưa có hình ảnh bên trong và giá xe Volkswagen Talagon 2022. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ lớn này sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 186 mã lực hoặc 220 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Do liên doanh SAIC-Volkswagen sản xuất, Talagon sẽ được tung ra vào giữa năm nay và chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đây được xem là đối thủ của mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer. Video: Lộ diện SUV cỡ lớn Volkswagen Talagon 2022.

