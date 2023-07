VinFast VF8 đăng ký tại Mỹ cao hơn ôtô điện Mazda và Jaguar

Thương hiệu xe Việt Nam VinFast đã chính thức bàn giao những chiếc ô tô điện VF8 cho khách hàng Mỹ vào đầu tháng 3 năm nay. Tính đến hết tháng 5/2023, lượng xe VinFast VF8 đăng ký tại Mỹ mới đạt 128 chiếc. Đây là thông tin do công ty phân tích dữ liệu và báo cáo tín dụng tiêu dùng đa quốc gia Experian đưa ra.

So với lượng xe mà VinFast đã chuyển đến khu vực Bắc Mỹ thì con số trên khá nhỏ. Lô xe VinFast VF8 đầu tiên đến Mỹ vào hồi tháng 12 năm ngoái có số lượng 999 chiếc. Đến ngày 13/5/2023, lô xe VinFast VF8 thứ hai đã đến Mỹ với số lượng 1.800 chiếc. Trong đó, có 1.098 xe sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ và 781 xe dành cho Canada.

Những chiếc VinFast VF8 trong lô xe đầu tiên dành cho thị trường Mỹ đều thuộc phiên bản City Edition với quãng đường di chuyển 333 km sau một lần sạc đầy pin theo chứng nhận của EPA. Giá xe VF8 City Edition tại Mỹ ban đầu là 49.000 USD với bản Eco và 56.000 USD với bản Plus. Giá bán này chưa bao gồm ưu đãi 3.000 USD của hãng và 1.200 USD chi phí vận chuyển, giao xe.

Ở lô xe thứ hai, VinFast VF8 thuộc phiên bản Tiêu chuẩn với quãng đường di chuyển đạt 264 dặm (khoảng 424 km) với bản Eco và 243 dặm (391 km) với bản Plus, theo chứng nhận của EPA. Giá bán của VinFast VF8 Tiêu chuẩn khởi điểm từ 46.000 USD cho bản Eco và 51.800 USD cho bản Plus. Trong khi đó, VF8 City Edition hiện có giá chỉ còn 46.900 USD cho bản Eco và 52.400 USD cho bản Plus.

Vì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam nên VinFast VF8 ở Mỹ hiện không được hưởng chính sách tín dụng thuế của Chính phủ Mỹ. Đây là một bất lợi trong cuộc chiến cạnh tranh về giá bán trước những đối thủ đáng gờm như Tesla hay Ford ở thị trường Mỹ.

Tuy lượng xe VinFast VF8 được đăng ký mới tại Mỹ trong thời gian từ tháng 3-5/2023 không quá khả quan nhưng vẫn cao hơn so với Jaguar I-Pace, GMC Hummer EV hay Mazda MX-30 EV. Trong 6 tháng đầu năm nay, mẫu xe điện GMC Hummer EV chỉ bán được 65 chiếc cho khách hàng Mỹ. So với VinFast VF8, GMC Hummer EV đắt gấp đôi với giá khởi điểm lên đến 106.945 USD.

Trong khi đó, Jaguar I-Pace là mẫu xe điện đã lâu không được nâng cấp, giá bán cũng không phải là rẻ, khởi điểm từ 71.300 USD. Với trường hợp của Mazda MX-30 EV, mẫu xe điện này bán kém vì quãng đường di chuyển quá ngắn, chỉ 100 dặm (khoảng 161 km).

Trái ngược với thị trường Mỹ, VinFast VF8 lại bán khá chạy tại Việt Nam. Trong tháng 6/2023, VinFast đã bàn giao 1.184 chiếc VF8 tại thị trường nội địa. Nhờ đó, VinFast VF8 đã lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 6/2023.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm nay, đã có 4.555 chiếc VinFast VF8 được bàn giao tại Việt Nam. Với kết quả này, VinFast VF8 chính là mẫu SUV hạng D bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm nay, cao hơn cả Ford Everest (4.411 xe), Hyundai Santa Fe (3.005 xe) và Toyota Fortuner (1.801 xe).