Haval Jolion "chốt giá" tại Việt Nam, khởi điểm từ 703 triệu đồng?

Vào giữa tháng 11/2024, lô xe Haval Jolion 2024 mới đầu tiên đã chính thức cập cảng Việt Nam. Những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này hiện đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Theo thông tin từ đại lý, Haval Jolion tại Việt Nam với hai phiên bản là Pro và Ultra, giá xe lần lượt là 736 và 779 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mở bán, khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 30 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 706 triệu đồng cho bản Pro và 749 triệu đồng cho bản Ultra. Mặc dù giá xe Haval Jolion 2024 bán ra cao hơn các đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta, Haval Jolion lại nổi bật nhờ kích thước lớn vượt trội và hệ truyền động hybrid hiện đại. Về kích thước tổng thể, xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.472 x 1.841 x 1.574 (mm), trục cơ sở dài 2.700 mm – lớn nhất trong phân khúc SUV cỡ B và tiệm cận các mẫu SUV cỡ C. Ngoại hình xe đậm chất nam tính, mạnh mẽ với các đường gân dọc theo xe cùng dải đèn LED ban ngày nổi bật. Bên trong xe, Haval Jolion Pro được trang bị ghế/vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện/làm mát, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 6 loa, ra lệnh bằng giọng nói, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Với bản Ultra, nội thất của xe có thêm gương chiếu hậu chống chói, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc điện thoại không dây và hệ thống lọc không khí PM2.5. Không chỉ trang bị tiện nghi mà các tính năng an toàn giữa 2 phiên bản này cũng có sự khác biệt. Phiên bản Pro sở hữu 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi tắc đường, cảnh báo áp suất lốp, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 3 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi... Trong khi đó, những tính năng an toàn như camera 360 độ, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, phanh khẩn cấp tự động ở tốc độ thấp, tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau chỉ dành cho bản Ultra. Dù ở phiên bản nào, Haval Jolion cũng dùng hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số tự động DHT. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Xe sẽ có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Economy và Snow. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Haval Jolion là 23,8 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km). Theo thông tin từ đại lý, Haval Jolion sẽ được giao cho khách Việt ngay trong tháng 11/2024 này. Đồng thời, các sự kiện ra mắt và lái thử xe cũng đang được các đại lý chuẩn bị kỹ lưỡng. Video: Haval Jolion sắp bán tại Việt Nam có gì hot?

