Range Rover là xe sang sở hữu những khách hàng trung thành nhất

Cụ thể, nghiên cứu thị trường của S&P Global Mobility tính đến tháng 4/2023 cho thấy thương hiệu xe sang Range Rover có 41,1% tỷ lệ khách gắn bó trung thành cao nhất trong số 350 mẫu xe tham gia khảo sát; vượt cả những cái tên đình đám khác như Ford F-Series với 41% hay Tesla Model Y với 40%. Cả ba mẫu xe kể trên đều vượt xa tỷ lệ gắn bó trung bình chung của toàn ngành là 25,1%; giúp nâng cao tỷ lệ tương ứng đối với các thương hiệu. Trong trường hợp của dòng xe SUV hạng sang Range Rover, đã giúp hãng mẹ Land Rover nâng 9,5 điểm % tỷ lệ khách hàng trung thành - lên mức 38,9%. Tuy nhiên nếu so sánh với Tesla thì thành tích này của Land Rover vẫn còn kém khá xa. Cụ thể, thương hiệu xe điện nước Mỹ đạt tới 68% tỷ lệ khách hàng trung bình. Nhưng thực tế phép so sánh này khá khập khiễng bởi Tesla và Land Rover được định vị ở hai phân khúc khác hẳn nhau, với định hướng và định giá sản phẩm cũng như tệp khách hàng hoàn toàn khác biệt. Quay trở lại với câu chuyện của nhà Land Rover, thành công đột phá trong năm nay phải kể đến công đầu của thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới Range Rover - ra mắt thị trường thế giới từ năm 2021 và cũng đã nhanh chóng cập bến thị trường Việt Nam cách đây một năm. Mẫu SUV Anh Quốc này cũng đã nhanh chóng giành được giải thưởng "Mẫu xe có khách hàng trung thành nhất" phân khúc SUV full size hạng sang năm 2022 do S&P Global Mobility trao tặng. Tại thị trường Mỹ, giá xe Range Rover 2023 mới được niêm yết từ 107.400 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng), với trang bị động cơ tăng áp I6 dung tích 3.0L cho công suất 394 mã lực và 500 Nm lực kéo. Phiên bản cao cấp hơn là Range Rover SV với trục cơ sở dài (thường được gọi là phiên bản "thùng to") có mức giá 234.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng) sở hữu khối động cơ mạnh mẽ V8 4,4L tăng áp kép cho hiệu suất cực đại tới 606 mã lực và 749 Nm mô-men xoắn đi kèm. Còn tại Việt Nam, Land Rover Range Rover mới được nhà phân phối chính hãng niêm yết mức giá khởi điểm từ 11,2 23,9 tỷ đồng; đi kèm những tinh hoa xa xỉ và trang bị hiện đại - tiện nghi bậc nhất của thương hiệu chế tạo ôtô Anh Quốc. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Range Rover 2023 mới.

