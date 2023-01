VinFast VF6 và VF7 lộ diện thông số, tầm hoạt động tới 450 km

Vinfast VF6 và VF7 mang phong cách cá tính và tinh tế do nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast. Như các "đàn anh" VF8 và VF9, hai mẫu xe điện cỡ nhỏ mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong. Cả hai mẫu xe đều sẽ có phiên bản Eco và Plus. Trong đó, Vinfast VF6 phiên bản Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 248 dặm - 399 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 130kW kết hợp với mô-men xoắn cực đại 250Nm. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 237 dặm - 381 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng có kích thước 12,9 inch.Vinfast VF7 phiên bản Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 280 dặm - 450 km (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm, màn hình cảm ứng 12,9 inch. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa mục tiêu là 268 dặm - 431 km(theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 260kW với mô-men xoắn cực đại 500Nm, màn hình 15 inch. Đặc biệt, bên cạnh kích thước tối ưu, VF 7 Plus sở hữu hệ dẫn động AWD giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác cầm lái chắc chắn cho người sử dụng. Về công nghệ, VF 6 và VF 7 sẽ đều có thể được trang bị các tính năng ADAS cấp độ 2 cho tất cả các phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như trợ lý ảo, ứng dụng di động - C-app…, đem đến trải nghiệm đầy hứng khởi trên mọi hành trình. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch VinFast cho biết: “VinFast luôn nỗ lực mang đến nhiều lựa chọn nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, giúp quá trình chuyển đổi sang xe điện của họ được dễ dàng hơn. VF 6 và VF 7 của VinFast là những mẫu xe hội tụ đầy đủ các yếu tố phong cách, công nghệ hiện đại và thông số kỹ thuật nổi bật cùng giá trị sử dụng. Tôi tin rằng các mẫu xe này sẽ trở thành sự lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là các khách hàng trẻ tuổi đam mê công nghệ.” Tới thời điểm hiện tại, tròn một năm công bố chiến lược thuần điện tại CES 2022, VinFast đã công bố chi tiết thiết kế và thông số kỹ thuật 4 mẫu xe điện thuộc các phân khúc phổ biến nhất B-C-D-E. Trong đó, mẫu xe VF 8 thuộc phân khúc D đã được bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 9/2022 ở Việt Nam và mẫu VF 8 City Edition cũng sẽ được giao trong tháng 1/2023 tại thị trường Mỹ. Bên cạnh việc triển lãm 4 mẫu xe VF 6-9 và 4 mẫu xe đạp điện, từ ngày 5-8/1 tại CES 2023 (giờ địa phương), khách hàng có thể trải nghiệm lái thử mẫu xe VF 8, dịch vụ đưa đón khách tham quan bằng VF 8 từ khách sạn Bellagio, Las Vegas và trải nghiệm đặc biệt về hành trình của VinFast và mẫu xe điện VF 9. Hệ sinh thái đầy đủ của VinFast thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đem đến những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và dịch vụ xuất sắc cho khách hàng toàn cầu, hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn. Video: VinFast VF6, VF7 lọt Top 10 mẫu xe đẹp nhất.

