Vinfast President 2021 bị "khai tử" rao bán 2,4 tỷ đồng ở Hà Nội

Điểm đặc biệt trên chiếc xe giới hạn này so với phiên bản Lux SA nằm ở khối động cơ và trục cơ sở được kéo dài ra. Giá xe Vinfast President khi mới ra mắt được Vinfast chào bán với giá 4,6 tỷ đồng và giới hạn chỉ 500 chiếc dành riêng cho thị trường Việt Nam. Mới đây, một chiếc Vinfast President đời 2021 đã lăn bánh hơn 51.000 km được showroom mua bán xe ở Hà Nội rao bán với mức giá hơn 2,4 tỷ đồng. Đây có thể coi là mức giá phù hợp cho người dùng muốn tìm kiếm một chiếc xe có động cơ V8 và sở hữu hàng ghế sau rộng rãi. Chiếc President trong bài sở hữu lớp sơn màu đen đi kèm những chi tiết nhấn nhá màu vàng đồng tăng vẻ sang trọng. Phía đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương, kết hợp với hốc gió cỡ lớn trên nắp capo làm tôn lên vẻ mạnh mẽ cho tổng thể chiếc xe. Logo hình chữ V của thương hiệu VinFast được bố trí ở giữa được phụ họa bởi 2 mảnh đèn LED đổ xuống. Hệ thống đèn pha ở phía dưới dùng công nghệ LED cho ánh sáng nhanh và ít tỏa nhiệt. Vinfast President sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.146 x 1.987 x 1.760 mm, trục cơ sở dài tới 3.133 mm. Để hoàn thiện cho vẻ tiện nghi của chiếc SUV này, VinFast đã trang bị thêm cho President bậc lên xuống ở hai bên hông xe. Bộ mâm 7 chấu màu đen kích thước 20 inch được điểm xuyết bằng chi tiết màu vàng đồng. Đuôi xe sở hữu hệ thống ống xả kép đối xứng 2 bên, phần nhựa dưới cản sau màu đen bóng sang trọng, đuôi gió thể thao và logo chủ tịch President là những điểm nhấn. Cụm đèn hậu cũng sử dụng toàn bộ công nghệ LED và có dải đèn nối liền giống như phía trước đầu xe. Bước vào bên trong, President sở hữu khu vực bảng táp-lô nổi bật màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch đặt nằm ngang. Vô lăng 3 chấu thể thao đầy các phím bấm tiện lợi. Bảng đồng hồ tốc độ và cần số không có nhiều sự khác biệt so với Lux SA2.0. Nội thất trên xe sử dụng da Nappa cao cấp đến từ Eagle Ottawa – nhà cung cấp da độc quyền toàn cầu, cùng loại gỗ ốp Veneer thượng hạng được sản xuất tại Ý. Các tiện nghi chính của mẫu xe SUV hạng sang VinFast President tập trung cho chủ tịch ngồi sau điều hòa chỉnh vùng riêng, các cổng sạc USB, móc treo quần áo ở hàng thứ ba, bản đồ định vị. VinFast President được trang bị động cơ V8 6.2L mạnh mẽ bậc nhất thế giới. Với công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 624 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, VinFast President có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Đi cùng khả năng bứt tốc mạnh mẽ, VinFast President cũng được trang bị những tính năng an toàn hàng đầu như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), chống lật (ROM), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hay hệ thống camera 360 quanh thân xe. Video; Đánh giá SUV hạng sang Vinfast President tại Việt Nam.

