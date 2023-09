VinFast President “chủ tịch” chỉ còn 1,78 tỷ đồng sau 3 năm ra mắt

Vào ngày 7/9/2020, VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu xe President và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng, bởi phân khúc của xe rất cao cấp, khác xa so với các anh em của mình là Fadil, LUX A2.0 và LUX SA2.0. Thậm chí, nhiều người còn gọi VinFast President hạng sang là "xe chủ tịch" với giá bán đắt đỏ, bản giới hạn và nhiều trang bị độc lạ khác. Đến nay đã tròn 3 năm, và có lẽ nhiều người hẳn đang rất tò mò chiếc SUV thương hiệu Việt giờ được định giá ra sao trên thị trường xe cũ. Câu trả lời đã có qua 1 bài đăng rao bán xe VinFast President của 1 showroom chuyên mua bán xe cũ tại TP HCM. Đây là chiếc SUV cao cấp của hãng xe Việt sản xuất dựa trên chiếc SUV VinFast LUX SA2.0, nên ngoại hình có thể nhầm lẫn cho ai không sành 2 chiếc xe này. VinFast President mang phong cách mạnh mẽ với lưới tản nhiệt dạng kim cương, cụm đèn pha thiết kế thanh mảnh nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày, tạo thành chữ V đặc trưng cho hãng xe Việt. Đặc biệt, trên nắp ca pô còn có hốc gió cỡ lớn, vừa giúp tản nhiệt động cơ hiệu quả vừa làm tăng tính thể thao, hầm hố cho ngoại thất. Vòng về phía sau, người nhìn sẽ bắt gặp cặp ống xả kép kích cỡ lớn đậm chất thể thao, hỗ trợ đắc lực cho động cơ V8 vận hành trơn tru, đạt hiệu suất tối ưu, tiếp đến là bộ mâm 7 chấu đơn, kích thước 20 inch, sơn màu tối. Còn ở bên trong khoang lái, VinFast President toát lên vẻ sang trọng với chất liệu cao cấp như toàn bộ ghế ngồi được bọc da Nappa, cao cấp đến từ Eagle Ottawa, cùng loại gỗ ốp Veneer được sản xuất tại Ý. Với cấu trúc vân xoáy tự nhiên, gỗ ốp trên mỗi chiếc VinFast President sẽ có hoa văn độc đáo khác biệt. Hàng ghế thứ nhất và thứ hai của xe VinFast President được tích hợp tính năng massage/ sưởi/ thông gió nhằm mang đến sự thoải mái cho người lái lẫn hành khách, hàng ghế thứ hai tăng thêm 20 cm so với Lux SA2.0, đem đến khoảng duỗi chân rộng rãi. VinFast President có màn hình 12,3 inch ngay giữa khu vực trung tâm được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tính năng. Ngoài ra xe còn có hệ thống âm thanh 13 loa, đi kèm âm li được tinh chỉnh dành riêng cho xe, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống lọc không khí Ionizer, cửa sổ trời. Xe được trang bị khối động cơ V8, dung tích 6.2 lít mạnh mẽ, sản sinh công suất tối đa 420 mã lực tại dải tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 624 Nm tại dải tua máy 4.100 vòng/phút. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, VinFast President có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 6,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Tại thời điểm ra mắt, giá xe VinFast President từ 4,6 tỷ đồng, đắt gấp 3 lần giá xe VinFast LUX SA2.0, chi phí lăn bánh trên 5 tỷ đồng, 1 số tiền rất đáng cân nhắc vì có nhiều chiếc xe SUV tốt, nhập khẩu từ Ý hay Đức đang được chào bán tại Việt Nam. Lý do VinFast President hấp dẫn nữa là số lượng giới hạn 500 xe, điều này tạo tiền đề khiến các khách hàng hâm mộ thương hiệu Việt nhanh chóng xuống tiền sở hữu. Sau 3 năm ra mắt, hiện tại, giá xe VinFast President chỉ còn từ 1,78 tỷ đồng, tức đã hạ giá hơn 3 tỷ đồng, đã tính chi phí lăn bánh luôn. Cần lưu ý, mức giá này do showroow xe cũ rao bán, còn giá trị thực, tức là người dùng sử dụng bán lại có thể chỉ đâu đó từ 1,56 tỷ đến 1,65 tỷ đồng. Chiếc xe này chỉ mới lăn bánh gần 2 vạn km, xe thuộc đời 2021. Như vậy, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc, giá bán tận 4,6 tỷ đồng nhưng tại thời điểm này, bạn chỉ cần bỏ ra 1,78 tỷ đồng đã có thể trải nghiệm được chiếc SUV mệnh danh là "xe chủ tịch", quá hời rồi còn gì nữa nè. Video: VinFast President hạng sang sau hai năm tại Sài Gòn.

