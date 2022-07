VinFast President "chủ tịch" rao bán 2,5 tỷ đồng sau 2 năm lăn bánh

VinFast President chủ tịch được định vị là mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Việt với mức giá 4,6 tỷ đồng, cao hơn hẳn mẫu Lux SA (1,41 tỷ). Đặc biệt số lượng xe President bán ra không nhiều, giới hạn 500 chiếc. Do đó, chiếc xe VinFast President đã qua sử dụng lăn bánh 5.000 km được rao bán với giá 2,5 tỷ đồng có thể xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho người ưa thích xe gầm cao. Hiện chưa rõ lý do vì sao chủ xe phải bán chiếc President này sau khi mới lăn bánh chỉ 5.000 km và mức giá bán lại lại rẻ đến vậy. Hình dáng bề ngoài VinFast President hạng sang khá giống mẫu Lux SA nhưng kích thước lớn và bề thế hơn. VinFast President có chiều dài 5.146 mm (hơn 173 mm so với Lux SA), rộng 1.987 mm và cao 1.760 mm và chiều dài cơ sở 3.133 mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 183 mm. Điểm khác biệt lớn nhất là nắp capo có khe hút gió ở phía trước. Ngoài ra, các chi tiết ở ngoại thất như nẹp thân xe, vành, tay nắm cửa, gương hậu tai xe có màu tương phản. Mặt lưới tản nhiệt được làm kín kẽ, không để lộ két nước làm mát. VinFast President có 18 màu ngoại thất và 5 màu nội thất được phối hai tông khác nhau tùy vào lựa chọn của khách hàng. Xe không có màn hình đặt dọc như Lux SA, thay vào đó là màn hình cảm ứng trung tâm 10.4 inch nằm ngang. Hàng ghế trước tích hợp sưởi, làm mát, massage nhưng chưa có nhớ ghế nhiều vị trí. Bảng taplo và hai bên cửa được ốp gỗ. Nóc xe có tấm kính giả cửa sổ trời. Điều hoà là loại hai vùng độc lập. Dàn âm thanh 13 loa cũng không phải của thương hiệu cao cấp như Burmester, Bang & Olufsen, xe không có màn hình giải trí tựa đầu hàng ghế trước. Dưới nắp ca-pô, VinFast President được trang bị động cơ V8 dung tích 6.2 lít cho công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn 624 Nm đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h sau 6,8 giây và được tích hợp hệ thống cruise control (chưa có tính năng duy trì khoảng cách với xe đi trước). Hệ thống giảm xóc cũng là loại thường, không có tính năng nâng, hạ gầm thường thấy trên xe SUV hạng sang. Về khả năng bảo vệ hành khách, mẫu VinFast President được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn cơ bản hiện nay như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, cảnh báo lệch làn, camera lùi, cảm biến lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, camera 360 độ và 6 túi khí. Video: Xem chi tiết Vinfast President tại Việt Nam.

