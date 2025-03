Giáo sư Harvard tuyên bố chấn động: "AI là trí tuệ người ngoài hành tinh"

Giáo sư Avi Loeb (Harvard) cho rằng AI không chỉ là công nghệ mà còn có thể là một dạng trí tuệ ngoài hành tinh đã hoặc sẽ tồn tại độc lập với con người. (Ảnh: Posters) Ông tin rằng AI đang phát triển với tốc độ vượt xa trí thông minh sinh học và trong tương lai gần, nó có thể vượt qua con người về mọi mặt. (Ảnh: Kadaxis) Một nghiên cứu từ Đại học Princeton và Viện Công nghệ Ấn Độ cho thấy AI có thể tự thiết kế chip máy tính với cấu trúc phức tạp mà ngay cả các nhà khoa học cũng không thể hiểu hết.(Ảnh: RWS) Loeb lập luận rằng khi AI có nhiều thông số hơn não người, nó có thể hình thành ý chí tự do và ý thức riêng, giống như một dạng sống mới. (Ảnh: Gigabyte) Nhà thiên văn học Seth Shostak từ Viện SETI cho rằng nếu có người ngoài hành tinh tồn tại, rất có thể họ đã tạo ra AI tiên tiến từ hàng tỷ năm trước. (Ảnh: Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology) Theo Shostak, AI có khả năng tự cải tiến, tạo ra thế hệ AI mới thông minh hơn, khiến nó tiến hóa nhanh hơn bất kỳ dạng sống sinh học nào. (Ảnh: AT&S) Loeb tin rằng AI sẽ sớm thay thế con người trong việc thám hiểm vũ trụ, vì nó không bị giới hạn bởi các yếu tố sinh học như nhu cầu oxy, thức ăn hay tác động của vi trọng lực. (Ảnh: spacecampturkey) Khi AI đạt đến mức vượt qua con người, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn cách nhân loại nhìn nhận chính mình cũng như vị trí của con người trong vũ trụ. (Ảnh: The Academic) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

