Việt Nam cần bao nhiêu nhân sự để tổ chức giải đua F1?

Giải đua F1 Grand Prix 2020 tổ chức tại Việt Nam diễn ra trong tháng 4 tới. Đây sẽ là sự kiện không chỉ thu hút người hâm mộ F1 tại Việt Nam mà còn trên khắp thế giới.

Theo kế hoạch của Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA), giải đua cần khoảng 1.500 nhân sự để phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau. 1.500 người sẽ được đảm nhận nhiều vị trí khác nhau bao gồm nhân viên trên sân đua (Trackside Officials), phòng điều hành (Race Control Officials), cán bộ điều hành cấp cao (Administration Officials) và nhiều vị trí khác. F1 Grand Prix 2020 sẽ có sự hỗ trợ của các chuyên gia của Liên Đoàn Xe động cơ Australia (CAMS).

Nhân sự điều hành trên sân đua gồm có 6 vị trí khác nhau, những người này sẽ đảm nhận nhiệm vụ quan sát và thông báo với phòng điều hành về những gì diễn ra trên sân đua. Đồng thời, họ phát ra thông báo từ phòng điều hành đến với tay đua thông qua cờ hiệu.

Thông thường mỗi khu vực cờ hiệu (Flag Post) có 15-20 người đảm nhận các vai trò như trưởng nhóm (Sector Marshal), quan sát viên (Observer), người phất cờ (Flag Marshal)... Dự kiến có khoảng 37 khu vực cờ hiệu khác nhau trong giải đua F1 diễn ra tại Việt Nam vào năm tới. Như vậy chỉ riêng nhân sự trên sân đua đã lên đến con số gần 800 người.

Bên trong phòng điều hành giải đua F1 tại đường đua Yas Maria, Abu Dhabi. Ảnh: Reddit.

Khu vực phòng điều hành được ví như đầu não của giải đua, mọi quyết định liên quan đều được đưa ra từ căn phòng này. Phòng điều hành có thiết kế với khoảng 24 vị trí ngồi khác nhau tùy thuộc vào công việc, trước mặt họ là nhiều màn hình nhỏ giúp quan sát toàn bộ khu vực đường đua.

Người đứng đầu phòng điều hành là thư ký trường đua (Clerk of the Course) và giám đốc cuộc đua (Race Director). Trong đó giám đốc cuộc đua là người của Liên đoàn ôtô quốc tế FiA. Bên cạnh 2 nhân vật quyền lực nhất, những vị trí ngồi khác trong phòng điều hành thuộc về trọng tài (Steward), quan sát camera (CCTV Operator) và các trưởng nhóm...

Cán bộ điều hành cấp cao là những người đứng đầu giúp tạo nên thành công cho một giải đua F1. Họ có trách nhiệm lập kế hoạch về thời gian diễn ra sự kiện, phân bổ nhân sự, đảm bảo có đủ trang thiết bị cần thiết để giải đua có thể diễn ra một cách hoàn hảo...

Các thành viên của một đội F1 đang đẩy xe đến khu vực kiểm tra an toàn xe trước khi được tham gia thi đấu. Ảnh: Jason McLaren.

Bên cạnh các vị trí kể trên, giải đua F1 cũng cần có thêm nhiều nhân sự khác phục vụ các công việc khác không kém phần quan trọng như kiểm tra xe đua (Scrutineer), đội y tế (Medical Team), đội cứu hỏa và giải cứu (Fire & Rescue Marshal)...

Trên đây chỉ là những nhân sự chính trong giải đua. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều người đảm nhiều các vị trí đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, truyền thông và các tình nguyện viên khác.

Giải đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 3-5/4. Trong đó cuộc đua chính thức sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng, 2 ngày trước đó sẽ dành cho việc chạy thử (Free Practice) và đua phân hạng (Qualifying). Mức giá cao nhất trong giải đua F1 tại Việt Nam là 96,5 triệu đồng cho hạng vé Kim Cương.