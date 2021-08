Triumph Speed Triple 1200 RS tại Việt Nam đắt hơn cả Toyota Vios

Triumph Speed Triple 2021 mới được hãng xe Anh quốc thiết kế để trở thành một chiếc Streetfighter, không phải là một chiếc Superbike bị loại bỏ phần vỏ. Việc thiết kế mới giúp người lái không chỉ xử lý chiếc xe mạnh mẽ trên đường phố mà hoàn toàn có thể thể hiện sức mạnh trên đường đua. Hệ thống đèn LED được sử dụng xuyên suốt trên mẫu xe naked-bike Triumph Speed Triple 1200 RS phiên bản 2021, với đèn pha hoàn toàn mới có LED định vị. Các tiện nghi khác bao gồm khởi động không cần chìa khóa cũng như tay cầm có sưởi tùy chọn. Theo Triumph, sẽ chỉ có một biến thể của Speed Triple 1200 được sản xuất. Hãng không có kế hoạch sản xuất thêm bất kỳ biến thể nào hoặc một chiếc siêu mô tô Daytona dựa trên động cơ này. Các thiết bị hỗ trợ lái xe nổi bật gồm có hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát độ nâng bánh xe và hệ thống kết nối My Triumph, sử dụng điện thoại thông minh của người lái và Bluetooth để điều khiển điều hướng, camera GoPro, điện thoại, nhắn tin… Màn hình TFT-LCD 5 inch mới có hai chế độ hiển thị, với màn hình đo tốc độ có thể vuốt sang bên để hiển thị bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết. Việc cắt giảm trọng lượng được thực hiện bên trong khối động cơ khi giảm được 7 kg, bộ khung mới cũng giúp giảm được 10 kg. Khung gầm bằng nhôm mới nhẹ hơn 17% so với trên 1050 và đẩy động cơ về phía trước, hạ xuống thấp hơn và pin lithium-ion mới giúp tiết kiệm trọng lượng hơn nữa. Triumph Speed Triple 1200 RS được trang bị những thông số kỹ thuật cao cấp dành cho racer. Có thể kể đến như phanh Brembo Stylema mới, lốp Metzeler RACETEC RR, hệ thống treo Ohlins hiệu suất tuyệt vời và chế độ lái “Track - Đường đua” được nâng cấp tối đa. Triumph Speed Triple vẫn luôn là dòng xe đặt ra những tiêu chuẩn mới với những thay đổi mang tính cách mạng, thay đổi cuộc chơi trong phân khúc nakedbike 1.000cc. Bộ thiết bị điện tử trên Speed Triple 1200 RS 2021 bao gồm ABS khi vào cua với mô-đun Continental MIB-EVO ABS mới và đơn vị đo lường quán tính sáu trục. Có bốn cấp độ kiểm soát lực kéo gồm Rain, Road, Sport và Track, cùng với năm chế độ lái có thể tùy chỉnh gồm Rain, Road, Sport, Track và Rider. Hệ thống phanh sử dụng kẹp phanh Brembo Stylema, bốn pít-tông gắn xuyên tâm với đĩa phanh 320 mm nhẹ hơn, mang lại hiệu suất phanh cấp độ đường đua trong khi bộ kẹp pít-tông đơn được sử dụng ở bánh sau. Với những bước tiến về hiệu năng, Speed Triple 1200 RS thế hệ mới nhất sở hữu động cơ 3 xy-lanh 1.160cc mang những cải tiến vượt bậc nhờ bàn tay của đội ngũ phát triển động cơ Moto2 của Triumph, đảm bảo mang đến mức công suất và mô-men xoắn mạnh mẽ, sẳn sàng chinh phục đường đua. Động cơ sản sinh công suất 177 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 125 Nm tại 9.000 vòng/phút. Hộp số 6 cấp trang bị tiêu chuẩn với bộ ly hợp trợ lực và trượt nhẹ hơn, thiết kế bánh răng xếp chồng lên nhau cho phép chuyển số mượt mà hơn so với Speed Triple 1050. Speed Triple 1200 RS 2021 cũng nhẹ hơn đáng kể so với bản 1050, trọng lượng ướt 198 kg, giảm 10 kg so với bản trước Xe được trang bị hệ thống treo Ohlins, với phuộc trước ngược NIX30 có thể điều chỉnh hoàn toàn và phuộc nhún TTX36, cũng có thể điều chỉnh hoàn toàn. Với mức giá xe Triumph Speed Triple 1200 RS 2021 được niêm yết chính hãng tại Việt Nam là hơn 550 triệu đồng, chiếc xe hai bánh này còn đắt hơn Toyota Vios đang bán ra thị trường hiện nay. Video: Chi tiết Triumph Speed Triple 2021 tại Sài Gòn.

