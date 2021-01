Chi tiết Triumph Speed Triple 1200RS 2021 từ 478 triệu đồng

Stuart Wood, Kỹ sư ý tưởng trưởng của Triumph cho biết sẽ chỉ có một biến thể của Triump Speed Triple 1200 mới được sản xuất, không có kế hoạch sản xuất thêm bất kỳ biến thể nào hoặc một chiếc siêu môtô Daytona dựa trên động cơ này. Đây là động cơ hoàn toàn mới, lấy kỹ thuật phát triển từ hợp đồng cung cấp động cơ Moto 2 của Triumph, và sản sinh công suất 180 PS (177 mã lực) tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 125 Nm tại 9.000 vòng/phút trong khi Streetfighter V4 đạt 208 mã lực. Hộp số 6 cấp trang bị tiêu chuẩn với bộ ly hợp trợ lực và trượt nhẹ hơn, thiết kế bánh răng xếp chồng lên nhau cho phép chuyển số mượt mà hơn so với Speed Triple 1050. Triumph Speed Triple 1200RS 2021 mới cũng nhẹ hơn đáng kể so với bản 1050, trọng lượng ướt 198 kg, giảm 10 kg so với bản trước. Việc cắt giảm trọng lượng được thực hiện bên trong khối động cơ khi giảm được 7kg, bộ khung mới cũng giúp giảm được 10 kg. Khung gầm bằng nhôm mới nhẹ hơn 17% so với trên 1050 và đẩy động cơ về phía trước, hạ xuống thấp hơn và pin lithium-ion mới giúp tiết kiệm trọng lượng hơn nữa. Triumph nhấn mạnh rằng Speed Triple mới được thiết kế để trở thành một chiếc streetfighter, không phải là một chiếc superbike bị loại bỏ phần vỏ. Việc thiết kế mới giúp người lái không chỉ xử lý chiếc xe mạnh mẽ trên đường phố mà hoàn toàn có thể thể hiện sức mạnh trên đường đua. Điều này được thể hiện với sự xuất hiện của hệ thống treo Ohlins, với phuộc trước ngược NIX30 có thể điều chỉnh hoàn toàn và phuộc nhún TTX36, cũng có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống phanh sử dụng kẹp phanh Brembo Stylema, bốn pít-tông gắn xuyên tâm với đĩa phanh 320 mm nhẹ hơn, mang lại hiệu suất phanh cấp độ đường đua trong khi bộ kẹp pít-tông đơn được sử dụng ở bánh sau. Bộ thiết bị điện tử trên Speed Triple 1200RS bao gồm ABS khi vào cua với mô-đun Continental MIB-EVO ABS mới và đơn vị đo lường quán tính sáu trục. Có bốn cấp độ kiểm soát lực kéo gồm Rain, Road, Sport và Track, cùng với năm chế độ lái có thể tùy chỉnh gồm Rain, Road, Sport, Track và Rider. Ngoài ra, các thiết bị hỗ trợ lái xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình, kiểm soát độ nâng bánh xe và hệ thống kết nối My Triumph, sử dụng điện thoại thông minh của người lái và Bluetooth để điều khiển điều hướng, camera GoPro, điện thoại, nhắn tin và âm nhạc bằng cách sử dụng pod tay lái. Màn hình TFT-LCD 5 inch mới có hai chế độ hiển thị, với màn hình đo tốc độ có thể vuốt sang bên để hiển thị bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết. Hệ thống đèn LED được sử dụng xuyên suốt trên Speed Triple 1200RS, với đèn pha hoàn toàn mới có LED định vị. Các tiện nghi khác bao gồm khởi động không cần chìa khóa cũng như tay cầm có sưởi tùy chọn và có hai tùy chọn màu sắc mới cho Speed Triple 2021 gồm Đen Sapphire với đồ họa màu đỏ và bạc hoặc Matt Silver Ice với đồ họa màu đen, bạc và vàng. Giá xe Triumph Speed Triple 1200RS 2021 từ15.100 Bảng (20.650 USD - khoảng 478 triệu đồng) tại Anh quốc. Video: Giới thiệu Triumph Speed Triple 1200RS 2021 mới.

