Toyota Yaris gây thất vọng khi bị đánh giá 1 sao về an toàn

Chương trình đánh giá xe mới châu Mỹ Latin (Latin NCAP) đã công bố kết quả thử nghiệm an toàn của tháng 10/2021. Trong tháng này, Latin NCAP đã tiến hành thử nghiệm an toàn với 2 mẫu xe giá rẻ là Suzuki Baleno và Toyota Yaris 2021 mới. Trong đó, Suzuki Baleno được sản xuất tại Ấn Độ và chỉ đạt 0 sao an toàn. Toyota Yaris khá hơn một chút với 1 sao an toàn. Chiếc Toyota Yaris thử nghiệm an toàn tại Latin NCAP được sản xuất tại Thái Lan và Brazil. Latin NCAP đã thử nghiệm cả phiên bản sedan lẫn hatchback của dòng xe cỡ B này. Toyota Yaris gây thất vọng khi bị đánh giá 1 sao an toàn.

Theo Latin NCAP, Toyota Yaris sản xuất tại Brazil và Thái Lan, được trang bị 2 túi khí cũng như hệ thống cân bằng điện tử ESC tiêu chuẩn chỉ đạt 1 sao an toàn. Nguyên nhân là do mẫu xe cỡ B bán chạy này chỉ đạt điểm số 41,43% ở hạng mục bảo vệ hành khách trưởng thành, 63,85% ở hạng mục bảo vệ trẻ em, 61,63% ở hạng mục bảo vệ người đi bộ cũng như những người tham gia giao thông dễ bị tổn hại khác và 41,86% ở hạng mục hệ thống hỗ trợ an toàn.

Toyota Yaris tại châu Mỹ Latin vốn không được trang bị túi khí sườn và túi khí rèm tiêu chuẩn như xe ở các thị trường khác. Trong khi đó, trong thử nghiệm va chạm trực diện năm 2019, mẫu xe này từng bị đánh giá là cấu trúc và khu vực sàn để chân kém ổn định.

Trong thử nghiệm va chạm bên sườn, cửa của chiếc Toyota Yaris đã bị mở ra. Điều này đồng nghĩa với việc xe không đạt thử nghiệm UN95 của Latin NCAP. Trong khi đó, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn của xe không phát hiện được hành khách ngồi trên ghế phụ. Theo Latin NCAP, việc cửa xe bị mở trong va chạm bên sườn đòi hỏi hãng Toyota phải hành động ngay lập tức vì nguy cơ hành khách bị văng ra khỏi xe là rất cao.

Cửa của Toyota Yaris bị mở ra trong thử nghiệm va chạm bên sườn

Được biết, đây là mẫu xe Toyota đầu tiên nhận 1 sao an toàn của Latin NCAP. Ông Alejandro Furas, Tổng thư ký của Latin NCAP, cho biết: "Bất ngờ hơn và đáng thất vọng hơn kết quả của Suzuki Baleno là Yaris - mẫu xe đầu tiên của Toyota nhận 1 sao an toàn. Quyết định của Toyota Mexico chính là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này. Vì quyết định này mà những trang bị an toàn quan trọng như túi khí sườn và túi khí rèm không được trang bị cho xe".

Trong khi đó, ông Stephan Brodziak, chủ tịch của Latin NCAP, lên tiếng: "Toyota Yaris thật đáng thất vọng khi chỉ đạt 1 sao an toàn vì đây là mẫu xe quá phổ biến ở khu vực của chúng ta với độ thâm nhập thị trường rất cao".

Được biết, kết quả trên áp dụng cho cả Toyota Yaris phiên bản sedan lẫn hatchback.