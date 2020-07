Toyota Yaris 2020 hatchback mới ra mắt tại châu Âu

Sau 9 tháng hé lộ những hình ảnh đầu tiên, hãng xe Nhật Bản vừa công bố đầy đủ thông tin chi tiết về chiếc Toyota Yaris 2020 mới tại thị trường châu Âu. Mẫu hatchback hạng B này đã ra mắt hồi tháng 2 tại thị trường nội địa. Tương tự thị trường Nhật Bản, Toyota Yaris tại châu Âu đi kèm 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Force 3 xy-lanh 1.5L sản sinh công suất 125 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 153 Nm tại 4.800-5.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Tùy chọn thứ 2 là động cơ hybrid, sản sinh công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm. Theo Toyota, Yaris Hybrid có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây, cải thiện 15% so với đời trước. Mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản hybrid cải thiện 20%, khoảng 3,2 lít/100 km. Chiếc Toyota Yaris 2020 Hybrid mới có thể di chuyển quãng đường xa hơn ở chế độ chạy điện với vận tốc tối đa 130 km/h nhờ bộ pin lithium-ion nhỏ, nhẹ nhưng dung lượng lớn hơn. Tại một số thị trường khác, Yaris 2020 có thêm tùy chọn động cơ 3 xy-lanh 1.0L, sản sinh công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 93 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Bên cạnh đó, phiên bản Yaris thể thao hơn do GR phát triển đi kèm động cơ mạnh mẽ và hệ dẫn động 4 bánh sẽ ra mắt trong thời gian tới. Yaris 2020 là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được ứng dụng nền tảng Toyota New Global Architecture (GA-B). Nền tảng mới giúp chiếc xe tăng thêm 37% độ cứng xoắn. Trọng tâm của xe cũng hạ thấp hơn 15 mm và khối lượng giảm 50 kg so với thế hệ trước. Ở đời 2020, Yaris có thiết kế năng động và thể thao hơn. Xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha vuốt ra phía sau, đầu xe dài hơn kết hợp với những đường gân dập nổi khắp thân xe. Ở phía sau, đèn hậu với thiết kế độc đáo, ôm trọn phần đuôi xe. Yaris 2020 có các tùy chọn mâm từ 15 inch đến 17 inch. Ở bên trong, Yaris 2020 được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 8 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto, bảng điều khiển trung tâm rộng hơn và vô-lăng thể thao. Ngoài ra, chiếc xe cỡ nhỏ còn có một số tùy chọn thêm như màn hình HUD, bộ sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống âm thanh JBL 8 loa và đèn nền nội thất màu xanh. Về an toàn, Yaris 2020 là mẫu xe đầu tiên của Toyota được trang bị túi khí trung tâm, đặt giữa 2 ghế trước. Bên cạnh đó, xe còn đi kèm gói Toyota Safety Sense, gồm hệ thống cảnh báo trước va chạm với khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ theo dõi làn đường và đèn pha thông minh. Giá xe Toyota Yaris 2020 tại châu Âu chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota Yaris 2020 hatchback hế hệ mới.

Sau 9 tháng hé lộ những hình ảnh đầu tiên, hãng xe Nhật Bản vừa công bố đầy đủ thông tin chi tiết về chiếc Toyota Yaris 2020 mới tại thị trường châu Âu. Mẫu hatchback hạng B này đã ra mắt hồi tháng 2 tại thị trường nội địa. Tương tự thị trường Nhật Bản, Toyota Yaris tại châu Âu đi kèm 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Force 3 xy-lanh 1.5L sản sinh công suất 125 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 153 Nm tại 4.800-5.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Tùy chọn thứ 2 là động cơ hybrid, sản sinh công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm. Theo Toyota, Yaris Hybrid có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây, cải thiện 15% so với đời trước. Mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản hybrid cải thiện 20%, khoảng 3,2 lít/100 km. Chiếc Toyota Yaris 2020 Hybrid mới có thể di chuyển quãng đường xa hơn ở chế độ chạy điện với vận tốc tối đa 130 km/h nhờ bộ pin lithium-ion nhỏ, nhẹ nhưng dung lượng lớn hơn. Tại một số thị trường khác, Yaris 2020 có thêm tùy chọn động cơ 3 xy-lanh 1.0L, sản sinh công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 93 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Bên cạnh đó, phiên bản Yaris thể thao hơn do GR phát triển đi kèm động cơ mạnh mẽ và hệ dẫn động 4 bánh sẽ ra mắt trong thời gian tới. Yaris 2020 là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được ứng dụng nền tảng Toyota New Global Architecture (GA-B). Nền tảng mới giúp chiếc xe tăng thêm 37% độ cứng xoắn. Trọng tâm của xe cũng hạ thấp hơn 15 mm và khối lượng giảm 50 kg so với thế hệ trước. Ở đời 2020, Yaris có thiết kế năng động và thể thao hơn. Xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha vuốt ra phía sau, đầu xe dài hơn kết hợp với những đường gân dập nổi khắp thân xe. Ở phía sau, đèn hậu với thiết kế độc đáo, ôm trọn phần đuôi xe. Yaris 2020 có các tùy chọn mâm từ 15 inch đến 17 inch. Ở bên trong, Yaris 2020 được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 8 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto, bảng điều khiển trung tâm rộng hơn và vô-lăng thể thao. Ngoài ra, chiếc xe cỡ nhỏ còn có một số tùy chọn thêm như màn hình HUD, bộ sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống âm thanh JBL 8 loa và đèn nền nội thất màu xanh. Về an toàn, Yaris 2020 là mẫu xe đầu tiên của Toyota được trang bị túi khí trung tâm, đặt giữa 2 ghế trước. Bên cạnh đó, xe còn đi kèm gói Toyota Safety Sense, gồm hệ thống cảnh báo trước va chạm với khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ theo dõi làn đường và đèn pha thông minh. Giá xe Toyota Yaris 2020 tại châu Âu chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota Yaris 2020 hatchback hế hệ mới.